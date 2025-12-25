Khoảnh khắc Giáng sinh ấm áp của gia đình nghệ sĩ Việt

Mới đây, gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng khiến fan thích thú khi tung ra bộ ảnh đón Giáng Sinh vô cùng ấm áp và ngọt ngào. Không cần bối cảnh cầu kỳ, chỉ với không khí lễ hội rực rỡ và những khoảnh khắc quây quần bên nhau, gia đình nổi tiếng này vẫn đủ sức chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ.

Đông Nhi ghi điểm tuyệt đối với nhan sắc rạng rỡ và quyến rũ trong bộ đầm đen gợi cảm. Dù đã là mẹ hai con, nữ ca sĩ vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, thần thái cuốn hút và vẻ đẹp mặn mà khiến dân tình không ngừng xuýt xoa.

Bố 2 con Ông Cao Thắng còn hóa thân thành ông già Noel với trang phục đỏ truyền thống. Hình ảnh người bố quốc dân vui đùa bên hai cô con gái nhỏ khiến nhiều người không khỏi thích thú và ngưỡng mộ.

Vợ chồng Khánh Thi – Phan Hiển cùng 3 con chụp ảnh mừng Giáng sinh 2025. Cả gia đình diện trang phục tông đỏ đồng điệu. Nhà kiện tướng dancesport bày tỏ: “Mong rằng mùa Giáng sinh này sẽ mang đến sự bình an, ấm áp và một năm mới thật trọn vẹn cho tất cả mọi người”.

Cũng như mọi năm, gia đình Đăng Khôi luôn chụp một bộ ảnh đón Giáng Sinh. "Một năm nữa lại sắp trôi qua... khi nhìn lại, cảm thấy bình an nhất là khi gia đình vẫn cạnh bên, được thấy ông, bà, vợ và các con vẫn khoẻ mạnh mỗi ngày", Đăng Khôi chia sẻ.

Nhật Kim Anh đưa con gái Julia về Cần Thơ chơi với anh trai Bửu Long. Nữ diễn viên cho biết đây là Noel đầu tiên hai anh em bên nhau nên cô muốn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Diễn viên Lan Phương cùng con gái chụp ảnh bên cây thông Noel trong chuyến công tác, tiện cho các con đi du lịch tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Cô chia sẻ: “Khi con nhìn mẹ bằng đôi mắt đầy tin yêu, thế giới bỗng trở nên đủ đầy đến lạ”.

Hoa hậu Hà Kiều Anh mua cây thông cao 3,5 m từ nước ngoài chuyển về, đặt trong phòng khách. Chị chọn tông hồng trắng, gắn nơ và quả cầu kim tuyến làm điểm nhấn. Từ đầu tháng 12, người đẹp đã chuẩn bị mọi thứ, cùng gia đình hòa vào không khí của dịp lễ.

Đón Giáng sinh, NSND Thu Hà chọn tông đỏ - màu sắc chủ đạo của đêm Noel để xuống phố.

Ở tuổi U60, NSND Thu Hà vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và thần thái cuốn hút.