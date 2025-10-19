Khai tử hàng loạt kênh truyền hình

Theo BBC, hàng loạt kênh vệ tinh của MTV gồm MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV và MTV Live sẽ ngừng phát sóng sau ngày 31/12. Quyết định này nằm trong kế hoạch cắt giảm chi phí toàn cầu của tập đoàn mẹ Paramount Global, với mục tiêu tiết kiệm khoảng 500 triệu USD.

Kênh chính MTV HD vẫn tiếp tục hoạt động, chủ yếu với các chương trình truyền hình thực tế như Naked Dating UK hay Geordie Shore.

Anh, Australia, Ba Lan, Pháp và Brazil nằm trong danh sách những quốc gia đóng cửa kênh âm nhạc MTV trong đợt tái cơ cấu này. Trước đó, Paramount đóng cửa Paramount Television Studios, đơn vị sản xuất loạt phim như Jack Ryan hay The Spiderwick Chronicles.

MTV là bệ phóng của hàng loạt ngôi sao âm nhạc toàn cầu, kể cả ông hoàng nhạc pop Michael Jackson.

Tại Anh, các chương trình gốc như Gonzo và Fresh Out UK cũng bị hủy bỏ. Theo số liệu của Barb, lượng người xem các kênh âm nhạc MTV chỉ còn ở mức khiêm tốn, khoảng 1,3 triệu lượt xem/tháng cho MTV Music và 949.000 lượt cho MTV 90s.

Động thái phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ xu hướng tiêu thụ nội dung âm nhạc. MTV từng là biểu tượng của văn hóa nghe nhìn, nơi ra đời của khái niệm “VJ” và là bệ phóng của hàng loạt ngôi sao âm nhạc toàn cầu. Tuy nhiên, MV gần như rời bỏ sóng truyền hình để chuyển hẳn lên YouTube và mạng xã hội.

Ra mắt tại Mỹ năm 1981, MTV nhanh chóng trở thành hiện tượng văn hóa với khẩu hiệu “I Want My MTV”. Kênh này góp phần làm nên những khoảnh khắc huyền thoại của âm nhạc đại chúng như màn ra mắt toàn cầu Thriller của Michael Jackson, buổi truyền hình trực tiếp Live Aid 1985 kéo dài 16 tiếng, hay sự ra đời của MTV Video Music Awards, một trong những giải thưởng âm nhạc danh giá nhất hành tinh.

Kênh truyền hình MTV (kèm hàng loạt kênh vệ tinh) gắn với âm nhạc đương đại, tồn tại 44 năm.

MTV mở rộng ra châu Âu năm 1987. Đến 1997, Vương quốc Anh có kênh riêng của MTV, ra mắt cùng thời điểm ca khúc Three Lions của David Baddiel và Frank Skinner vang lên trong mùa World Cup. Từ đó, MTV UK trở thành bệ phóng cho nhiều gương mặt quen thuộc của truyền hình Anh như Cat Deeley, Zane Lowe hay Emma Willis.

Năm 2011, MTV UK ngừng phát các video âm nhạc, chuyển toàn bộ nội dung nhạc sang các kênh liên kết. Từ đó, thương hiệu này tập trung vào mảng truyền hình thực tế, với các chương trình ăn khách như Ex On The Beach, Teen Mom UK hay Geordie Shore.

Lễ trao giải MTV Europe Music Awards (EMA) vốn từng chứng kiến nhiều khoảnh khắc biểu tượng như The Spice Girls tái hợp (2000) hay màn tưởng niệm đầy xúc động của Rita Ora dành cho Liam Payne năm ngoái cũng đang bị tạm dừng.