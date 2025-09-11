Lộ ảnh cưới của cặp đôi "chủ tịch - nàng thơ", nghi vấn "đám cưới thế kỷ" đang đến gần

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền loạt hình ảnh của cặp đôi đình đám của Cbiz Hoàng Tử Thao – Từ Nghệ Dương, diện đồ cưới. Thông tin thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, làm dấy lên nghi vấn họ đang rục rịch chuẩn bị cho hôn lễ hoành tráng dự kiến tổ chức vào thời gian tới.

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đã đi chụp ảnh cưới để chuẩn bị cho ngày trọng đại diễn ra vào giữa tháng 10.

Hình ảnh cặp đôi "chủ tịch - nàng thơ" diện đồ cưới làm "dậy sóng" mạng xã hội Trung Quốc. (Ảnh: Weibo).

Trong hình ảnh được lan truyền, Hoàng Tử Thao xuất hiện với vest đen lịch lãm, còn Từ Nghệ Dương rạng rỡ trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Khung cảnh cho thấy cả hai đang trong quá trình chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Thông tin này nhanh chóng khiến công chúng nhớ lại chia sẻ trước đó của Hoàng Tử Thao vào tháng 6, khi anh từng úp mở việc cùng bạn gái đi thử váy cưới. Cùng với loạt ảnh cưới rò rỉ càng làm người hâm mộ thêm háo hức, chờ đợi ngày "đám cưới thế kỷ" chính thức diễn ra.

Theo truyền thông Trung Quốc, mốc thời gian được nhắc đến nhiều nhất là giữa tháng 10. Phía quản lý của nam nghệ sĩ cũng xác nhận chuyện kết hôn là có thật, song địa điểm và hình thức tổ chức vẫn chưa được tiết lộ.

Hình ảnh của cặp đôi Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương. (Ảnh: Zaobao).

Theo một số nguồn tin, cặp đôi đã dành ra suốt 6 tháng để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này. Đám cưới Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương hứa hẹn sẽ là sự kiện thu hút truyền thông toàn châu Á. Sự kiện này dự đoán còn tạo "cơn địa chấn" vì dàn khách mời toàn những cái tên hạng S và hạng A trong giới giải trí. Ngoài ra, chương trình còn được cho là sẽ có kế hoạch phát livestream để khán giả toàn cầu có thể chứng kiến khoảnh khắc quan trọng này.

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương vướng nghi vấn có mối quan hệ trên mức sếp - nhân viên từ năm 2020. Nghệ Dương là nghệ sĩ thuộc công ty L.TAO Entertainment do Hoàng Tử Thao sáng lập và giữ chức chủ tịch. Đến tháng 7/2024, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương chính thức công khai mối quan hệ sau khi bị lộ "1001 hint" hẹn hò.

Cặp đôi "chủ tịch - nàng thơ" đã đăng ký kết hôn từ cuối năm 2024. (Ảnh: Weibo).

Chỉ một tháng sau, nam nghệ sĩ tiếp tục gây sốt khi quỳ gối cầu hôn bạn gái, tạo nên một trong những màn tỏ tình được nhắc đến nhiều nhất năm. Đến cuối năm 2024, cả hai chính thức công bố giấy chứng nhận kết hôn, khép lại chuỗi tin đồn và mở ra chặng đường mới với tư cách vợ chồng hợp pháp.

Người hâm mộ hiện đang "đếm ngược" từng ngày, chờ đợi một hôn lễ ngọt ngào, sang trọng và đáng nhớ, xứng danh "đám cưới thế kỷ" của showbiz Hoa ngữ.