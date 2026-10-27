Kết cục của mẹ Kim Sae Ron

Ngày 26/10, Gold Medalist, công ty quản lý của Kim Soo Hyun, thông báo: “Những người bị cáo buộc đồng phạm với Kim Se Ui (người điều hành kênh YouTube Garo Sero Research Institute) trong chuỗi hành vi phạm pháp, bao gồm phát tán thông tin sai sự thật, đã bị xác định có dấu hiệu phạm tội.

Trong số những người bị chuyển hồ sơ sang công tố lần này có mẹ của người đã khuất và người giả danh dì của cô ấy”.

Theo kết quả điều tra của cảnh sát Gangnam (Seoul), mẹ Kim Sae Ron và người giả danh dì của nữ diễn viên bị cáo buộc tung tin sai sự thật nhằm bôi nhọ người khác, phát tán hình ảnh trái phép thuộc diện điều chỉnh của luật phòng chống tội phạm tình dục và âm mưu cưỡng ép bất thành.

Cha của Kim Sae Ron không bị chuyển hồ sơ truy tố trong vụ việc này.

Vụ bê bối giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron có thêm diễn biến mới sau hơn một năm khiến dư luận Hàn Quốc chấn động.

Gold Medalist cho biết cảnh sát tiến hành điều tra riêng đối với những người không nằm trong danh sách bị tố cáo ban đầu.

Luật sư Boo Ji Seok, người đại diện cho gia đình Kim Sae Ron, và Kwon Young Chan - chủ kênh YouTube Kwon Young Chan TV - cũng bị chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố.

Cụ thể, luật sư Boo bị cáo buộc phỉ báng theo luật hình sự và phát tán thông tin sai sự thật gây tổn hại danh dự. Kwon Young Chan bị cáo buộc vi phạm quy định liên quan đến việc phát tán hình ảnh thuộc phạm vi điều chỉnh của luật phòng chống tội phạm tình dục.

Gold Medalist nhấn mạnh các cuộc họp báo trước đó có sử dụng tài liệu bị làm giả hoặc chỉnh sửa, trong đó có tin nhắn KakaoTalk và bản ghi âm giọng nói được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Công ty bày tỏ cảm ơn cơ quan điều tra vì đã xác minh vụ việc dựa trên dữ liệu và chứng cứ.

Từ tháng 3/2025, Kim Se Ui liên tục tuyên bố trên YouTube rằng Kim Soo Hyun từng hẹn hò Kim Sae Ron khi cô chưa đủ tuổi trưởng thành, đồng thời quy trách nhiệm cho nam diễn viên về cái chết của cô.

Người này cũng công bố các bản ghi âm được cho là giọng nói của Kim Sae Ron và những tin nhắn được giới thiệu là trao đổi giữa hai diễn viên.

Tuy nhiên, kết quả điều tra khẳng định các bản ghi âm bị xác định có sự can thiệp của AI, còn nội dung tin nhắn KakaoTalk bị làm giả. Kim Se Ui bị bắt và truy tố trong vụ việc liên quan đến cáo buộc phát tán thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun.

Kim Soo Hyun phủ nhận hẹn hò Kim Sae Ron khi cô chưa thành niên và gây sức ép đòi nợ.

Tranh cãi liên quan đến vụ nữ diễn viên lái xe khi có nồng độ cồn năm 2022. Gold Medalist cho biết khoản nợ khoảng 700 triệu won phát sinh từ bồi thường hợp đồng quảng cáo, phim ảnh, không chỉ từ chi phí khắc phục tai nạn.

Công ty khẳng định đã ghi nhận khoản nợ còn lại thành tổn thất vào cuối năm 2023.

Sự nghiệp của Kim Sae Ron lao dốc sau vụ uống rượu lái xe gây tai nạn năm 2022.

Kim Sae Ron qua đời ngày 16/2/2025, ở tuổi 24. Sau sự việc, những tranh cãi về đời tư của nữ diễn viên và mối quan hệ với Kim Soo Hyun tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng.

Việc chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố là diễn biến mới trong vụ việc, nhưng chưa đồng nghĩa những người liên quan đã bị kết án.

Cơ quan công tố sẽ xem xét hồ sơ để quyết định các bước tố tụng tiếp theo.