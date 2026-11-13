Cát Phượng lên tiếng trước tin đồn bị công an bắt liên quan đến chất cấm

Cát Phượng bức xúc khi bị đồn công an bắt: “Tội nghiệp tui quá!”

Chia sẻ trên trang cá nhân, Cát Phượng cho biết, sau khi thức dậy lúc 11h30, chị tranh thủ viết kịch bản ngắn gửi vào nhóm để các học trò tập luyện, sau đó đi tập thể hình. Tuy nhiên, khi trở về, chị liên tục nhận được những cuộc gọi hỏi thăm tình hình, với những câu hỏi như: “Em ổn không?”, “Cô được về nhà chưa cô?”, “Sao Cát bị công an bế vậy?”.

Diễn viên Cát Phượng. Ảnh: Chụp màn hình

Trước sự việc bất ngờ, nữ nghệ sĩ không giấu được sự ngạc nhiên: “Trời ơi! Nam Mô! Chuyện gì nữa vậy trời ơi!”. Chị khẳng định bản thân là người sống lạc quan, tích cực và luôn tràn đầy năng lượng.

Cát Phượng cũng trực tiếp gửi lời cảnh báo đến tài khoản đăng tải thông tin nói trên, yêu cầu người này gỡ bỏ nội dung. Nếu không, chị sẽ nhờ cơ quan chức năng truy tìm chủ tài khoản và mời luật sư vào cuộc để xử lý hành vi vu khống. Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh, ngay cả khi sử dụng tài khoản ảo, người đăng tải vẫn có thể bị xác định danh tính và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có hành vi vi phạm.

Đáng chú ý, Cát Phượng cho rằng cách đưa tin không nêu đầy đủ danh tính nhưng lại sử dụng cụm từ “một nữ danh hài có tiếng C.Ph” đã khiến nhiều người mặc định nhân vật được nhắc đến chính là chị. Vì vậy, nữ nghệ sĩ đề nghị nếu người đăng tải khẳng định nhân vật đó không phải mình thì cần có thêm một bài viết đính chính, nói rõ “C.Ph” là ai để tránh gây hiểu lầm trong dư luận.

“Chơi như vậy mới nét và mới biết cách chơi. Chứ hiện tại bạn viết một status một nữ danh hài nổi tiếng C.Ph... nên ai cũng nghĩ là tui. Tội nghiệp tui quá!”, Cát Phượng bày tỏ.

Diễn viên Cát Phượng. Ảnh: Chụp màn hình

Cát Phượng lên tiếng chuyện chưa là Nghệ sĩ Ưu tú mà vẫn mở lớp dạy diễn xuất

Trước đó, Cát Phượng từng gây chú ý khi phản hồi ý kiến trên mạng xã hội cho rằng cô chưa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú nên không đủ tư cách mở lớp đào tạo diễn xuất. Để đáp lại, nữ nghệ sĩ nhắc lại chặng đường hơn 36 năm hoạt động nghệ thuật cùng những thành tích đã đạt được, trong đó có ba giải Mai Vàng liên tiếp vào các năm 2000, 2001, 2002, giải Nghệ sĩ được yêu thích nhất của Gala cười, huy chương vàng Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc với vở Cánh đồng bất tận và giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2019.

Về lý do chưa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, Cát Phượng cho biết cô vẫn cần tham gia thêm các liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc và tích lũy huy chương theo quy định. Nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ việc giành huy chương vàng tại một liên hoan sân khấu toàn quốc năm trước với vở diễn do mình viết kịch bản, đạo diễn và đảm nhận vai chính.

Cát Phượng là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt, được khán giả yêu mến bởi lối diễn hài duyên dáng, cá tính và khả năng hóa thân vào những nhân vật có chiều sâu tâm lý. Hơn ba thập niên làm nghề, cô hoạt động ở nhiều lĩnh vực từ sân khấu, truyền hình đến điện ảnh, đồng thời thử sức với vai trò biên kịch và đạo diễn.

Năm 2016, nữ nghệ sĩ mở lớp dạy diễn hài mang tên Vui Ngộ, dành cho những người yêu thích và muốn tìm hiểu về nghệ thuật biểu diễn. Bên cạnh công việc đào tạo, Cát Phượng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, tham gia các dự án sân khấu và điện ảnh.