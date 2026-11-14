Sự nghiệp Hoàng Mèo trước khi bị bắt

Ngày 13/11, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố 11 người về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự, khi mở rộng điều tra vụ án liên quan Nguyễn Tuấn Hiệp (Hiệp Đen) và đồng phạm.

Trong số này, 10 người bị bắt tạm giam, gồm hai diễn viên hài Nguyễn Lê Hoàng (Hoàng Mèo), Phạm Tấn Phúc (Tấn Bo), ca sĩ Lê Thanh Ngọc (Kim Ny Ngọc) cùng những người tham gia sản xuất, diễn xuất phim ca nhạc Huy Bến xe.

Trước khi vướng lao lý, Hoàng Mèo được biết đến là nghệ sĩ đa năng, bền bỉ theo đuổi nghệ thuật suốt vài thập kỷ qua.

Từ cậu bé mê kịch đến diễn viên của sân khấu Nụ Cười Mới

Hoàng Mèo tên thật Nguyễn Lê Hoàng, sinh năm 1982. Ngày nhỏ, anh tham gia Nhà Thiếu nhi Tân Bình (TP HCM), qua đó có cơ hội tiếp xúc nhiều người hoạt động ở lĩnh vực biểu diễn. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM nhưng không nhận được nhiều sự ủng hộ từ gia đình.

Những ngày đầu làm nghề, Hoàng Mèo tham gia nhóm hài cùng Tiết Cương và Tô Hòa Thuận, biểu diễn tại TP HCM. Để trang trải cuộc sống, anh còn nhận công việc DJ tại một quán bar ở Long An. Việc di chuyển liên tục giữa hai địa điểm khiến anh không thể duy trì công việc này lâu dài. Sau đó, anh tập trung hoạt động nghệ thuật tại thành phố.

Một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp Hoàng Mèo là thời gian gắn bó sân khấu Nụ Cười Mới do cố nghệ sĩ Hữu Lộc thành lập. Tại đây, anh không chỉ đứng trên sân khấu mà còn đảm nhận nhiều công việc sau cánh gà như nhắc tuồng, xếp ghế, làm hậu đài, chỉnh nhạc và phụ đạo diễn. Những trải nghiệm đa dạng giúp anh hiểu hơn về cách một vở diễn được hình thành, vận hành và đến với khán giả.

Nghệ sĩ Hoàng Mèo. Ảnh: FBNV

Lấn sân phim ảnh, làm đạo diễn, nhà sản xuất

Hoạt động sân khấu lâu năm giúp Hoàng Mèo tích lũy kinh nghiệm ở nhiều khâu sản xuất. Anh dần mở rộng công việc sang đạo diễn game show, chương trình ca nhạc và các liveshow của nghệ sĩ, chẳng hạn Hoài Linh, Chí Tài, Cẩm Ly...

Khi bước vào lĩnh vực phim ảnh, Hoàng Mèo xuất hiện trong một số dự án như Lật mặt: Nhà có khách, Bố già, Chị Mười Ba, Nhà bà Nữ, web drama Thế giới ngầm... Anh thường được nhớ đến qua những vai diễn có màu sắc hài hước. Tuy nhiên, anh từng nói không muốn bị giới hạn trong một dạng nhân vật nhất định, mong chờ cơ hội thử sức với các vai phản diện có nội tâm phức tạp.

Ngoài ra, Hoàng Mèo từng đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất và tổ chức biểu diễn. Năm 2017, anh cùng Đại Ngọc Trâm thành lập sân khấu kịch Rubik tại quận 4, TP HCM. Tuy nhiên, mô hình này không duy trì được lâu và phải đóng cửa. Khi làm bầu show, anh cho biết áp lực lớn nhất là phải tính toán chi phí nhằm đảm bảo hoạt động của cả đoàn, từ tiền ăn ở, đi lại đến bán vé và quảng bá chương trình.

Những năm sau đó, Hoàng Mèo tiếp tục tham gia web drama, game show, sản xuất nội dung trên mạng xã hội và các chương trình giải trí. Anh cũng lên kế hoạch thực hiện những video ngắn về chủ đề đàn ông vào bếp, bên cạnh loạt dự án hợp tác đồng nghiệp.

Hôn nhân với Đại Ngọc Trâm

Trong đời sống riêng, Hoàng Mèo từng có cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm với diễn viên Đại Ngọc Trâm. Cả hai quen biết khi cùng hoạt động tại sân khấu Nụ Cười Mới, trải qua khoảng 6 năm tìm hiểu trước khi về chung nhà vào 2010. Họ có hai con chung, tên thân mật là Mì Gói và Bún Gạo.

Cuộc sống gia đình của cặp diễn viên từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn. Hoàng Mèo cho biết thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, cha anh lâm bệnh nặng rồi qua đời. Những biến cố khiến tinh thần anh sa sút, trong khi hai vợ chồng cũng xuất hiện nhiều bất đồng về lối sinh hoạt và quan điểm sống.

Tháng 4/2023, Hoàng Mèo xác nhận anh và Đại Ngọc Trâm hoàn tất ly hôn từ 2020 nhưng giữ kín chuyện riêng trong thời gian dài. Nam diễn viên nhận trách nhiệm về mình khi nói đến đổ vỡ hôn nhân. Sau chia tay, họ thống nhất để hai con sống với mẹ, duy trì mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp và cùng chăm sóc các bé.

Hoàng Mèo - Đại Ngọc Trâm trong một chương trình năm 2019. Ảnh: YouTube VTV9

Tập trung cho sân khấu và hỗ trợ diễn viên trẻ

Hồi tháng 3, Hoàng Mèo tiết lộ cuộc sống hiện tại khá giản dị, chủ yếu dành thời gian cho nghệ thuật, tập kịch, chơi thể thao và xem phim. Một trong những mối quan tâm lớn với anh là công việc quản lý sân khấu của nghệ sĩ Minh Nhí - người thầy mà anh kính trọng. Dù thừa nhận gặp không ít áp lực, Hoàng Mèo vẫn muốn góp sức duy trì hoạt động biểu diễn nơi đây và tạo điều kiện cho lớp nghệ sĩ kế cận. Anh cũng truyền đạt kinh nghiệm đến các diễn viên trẻ, sẵn sàng hỗ trợ những người thực sự nghiêm túc với nghề, không đặt nặng chuyện thù lao.

Ở tuổi 44, nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật, Hoàng Mèo mong muốn bản thân không chỉ được nhớ đến qua các vai diễn, mà còn ghi dấu ấn như một người làm nghề tận tâm, có thể chia sẻ kinh nghiệm và góp phần xây dựng thế hệ nghệ sĩ tiếp nối.