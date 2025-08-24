Nguyên nhân khiến hôn nhân của Justin Bieber căng thẳng

Một nguồn tin thân cận tiết lộ với Us Weekly hôm 21/8: "Áp lực khổng lồ và gánh nặng tinh thần trong quá trình sáng tạo âm nhạc đã gây sức ép lớn lên hôn nhân của họ." Người này cho biết thêm, Justin thường "bị cuốn hoàn toàn vào công việc trong phòng thu và bỏ quên mọi thứ khác".

Justin Bieber và vợ, người mẫu Hailey Bieber. Ảnh: Backgrid

Theo nguồn tin, cả Justin Bieber lẫn Hailey đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi album phòng thu thứ bảy của ca sĩ phát hành vào tháng trước, nhận nhiều phản hồi tích cực với 16 trong tổng số 21 ca khúc lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100. "Cả hai đều như trút được gánh nặng. Justin đã thoải mái hơn, tinh thần ổn định hơn trong vài tuần gần đây. Anh ấy rất vui khi album được đón nhận và khán giả yêu thích."

Trong khi đó, Hailey - người sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Rhode - vẫn kiên nhẫn đồng hành cùng chồng giữa những khó khăn về sức khỏe tinh thần, cố gắng "từng ngày một" để giữ cân bằng cho gia đình. Nguồn tin nhấn mạnh: "Hôn nhân của họ vẫn còn cần vun đắp thêm, nhưng hiện tại cả hai đã ở trong một giai đoạn tốt đẹp hơn nhiều".

Kể từ khi album phát hành, cặp sao đã đưa con trai Jack Blues tới Idaho - điểm nghỉ dưỡng yêu thích của họ - để tìm lại sự kết nối. Cặp vợ chồng cũng đi du lịch ở Mallorca, Tây Ban Nha vào đầu tháng 7.

Vợ chồng Justin Bieber trong chuyến nghỉ dưỡng ở Địa Trung Hải. Ảnh: Instagram Justin Bieber

Trong album mới, Justin cũng không ngần ngại đề cập đến những sóng gió hôn nhân qua các ca khúc như Daisies và Walking Away. Trong bài Daisies, Justin viết: "Tung cánh hoa, anh tự hỏi: Em có yêu anh không/ Tâm trí quay cuồng, chẳng biết khi nào mới dừng lại/ Em nói 'mãi mãi', điều đó có thật lòng không?/Em đọc tin nhắn mà không hồi đáp/ Anh đếm từng ngày cho đến khi được gặp em"... Ở bài Walking Away, ca sĩ 31 tuổi hát: "Em à, chúng ta nên dừng lại trước khi nói ra những lời tổn thương/ Chúng ta đã thử thách lòng kiên nhẫn quá nhiều rồi/ Em yêu, anh sẽ không bỏ đi đâu/ Em là viên kim cương của anh/ Anh đã trao em chiếc nhẫn/ Anh đã hứa với em rồi/ Anh đã nói sẽ thay đổi/ Chỉ là bản tính con người thôi/ Những cơn đau trưởng thành này ai cũng phải trải qua"...

Đầu năm nay, tin đồn hôn nhân của Justin Bieber trục trặc rộ lên khi ca sĩ thường xuyên xuất hiện với gương mặt hốc hác, thần thái mệt mỏi và nhiều lần đi một mình mà không có vợ. Trên Instagram, ngôi sao nhạc pop đăng nhiều trạng thái suy tư, khó hiểu, thậm chí chia sẻ cả ảnh hút cần sa. Vào Ngày của Mẹ (11/5), trong khi Hailey đăng loạt ảnh ngọt ngào từ lúc mang bầu đến hiện tại kèm chú thích xúc động về niềm hạnh phúc khi có con, Justin lại có bình luận tiêu cực: "Ngày của mẹ thật tệ". Đến Ngày của Cha (15/6), Hailey bình luận đáp trả tương tự. Người mẫu 28 tuổi cũng đôi lần được trông thấy ra phố mà không đeo nhẫn cưới.

Nguồn tin khi đó giải thích về những hành vi thất thường của giọng ca Sorry: "Justin đang trải qua một giai đoạn khó khăn, và Hailey đang tạo điều kiện cho anh ấy lấy lại phong độ. Anh ấy đang cố gắng hết sức, nhưng mọi chuyện thật khó khăn".

Hailey Bieber được cho là rất nhẫn nại trước những vấn đề của chồng. Ảnh: Instagram Hailey Bieber

Justin kết hôn với Hailey Bieber vào tháng 9/2018 chỉ sau vài tháng hẹn hò. Năm ngoái, cặp sao làm mới lời thề cưới tại Hawaii và thông báo tin vui Hailey mang thai con đầu lòng. Vợ chồng Bieber chào đón bé Jack Blues vào ngày 22/8.