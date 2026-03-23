JustaTee khoe ảnh đưa vợ đi đẻ, phủ nhận dùng AI

Trưa 23/3, nhà sản xuất âm nhạc JustTee khoe ảnh âu yếm bà xã - cựu hot girl Trâm Anh - sau khi cô sinh con thứ ba. Bài đăng của JustaTee nhanh chóng thu hút chú ý với hơn 50 nghìn lượt "thích" cùng hơn một nghìn bình luận sau một tiếng. Bên cạnh những người chúc mừng cho gia đình ca - nhạc sĩ, một số ý kiến nghi vấn về độ xác thực của bức ảnh. Vài tài khoản cho rằng bức hình có dấu hiệu cắt ghép, hay thậm chí là sản phẩm của AI.

Chia sẻ với Ngôi sao, JustaTee phủ nhận sử dụng AI và cho biết chỉ chỉnh sửa, ghép từ nhiều ảnh để có được bức ảnh cả nhà đều đẹp.

Trang fanpage chính thức của bệnh viện nơi Trâm Anh sinh cũng đăng tải bài viết chúc mừng cặp sao và viết: "Hành trình vượt cạn chưa bao giờ là dễ dàng, chúng tôi luôn tin rằng phía sau một người mẹ mạnh mẽ là sự đồng hành đầy yêu thương của bố. Sự hiện diện trọn vẹn của bố trong suốt quá trình vượt cạn chính là nguồn động lực ấm áp, giúp mẹ vững vàng vượt qua giây phút thiêng liêng nhất".

JustaTee bên bà xã Trâm Anh và con thứ ba.

Nhiều khán giả bình luận cho rằng đây là động thái rõ ràng của nhà sản xuất âm nhạc giữa tin đồn ngoại tình. Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin JustaTee có quan hệ tình cảm với một nữ ca sĩ, để vợ đau khổ đi đẻ một mình. Phía rapper không lên tiếng phản hồi, trong khi đó công ty quản lý của nữ ca sĩ bị réo tên đưa ra thông báo khẩn, cảnh báo về tình trạng nghệ sĩ bị bôi nhọ bằng những thông tin sai lệch.

Trước đó, mối quan hệ của vợ chồng JustaTee từng thành tâm điểm bàn tán khi vợ rapper bỏ theo dõi anh trên mạng xã hội. Cô cũng đăng tải nhiều bài viết với nội dung buồn bã, tâm trạng, như: "Tại sao ai cũng có thể bắt nạt được tôi"; "Cũng vừa tự tay xóa đi một vài thứ, đẹp nhưng phải xóa đi thôi". Tuy nhiên, một ngày sau đó, cô cho biết những dòng chia sẻ này liên quan đến tình trạng căng thẳng khi gần tới ngày sinh.

Vợ chồng JustaTee bên hai con lớn trong bức ảnh chụp cuối 2025.

JustaTee tên thật là Trần Thanh Tuấn, sinh năm 1990, từng nổi tiếng trong giới underground với vai trò sáng lập nhóm LadyKillah. Anh có một số bản hit như Thằng điên, Đã lỡ yêu em nhiều. Bên cạnh đó, anh còn thành công khi kết hợp với Đen Vâu trong các ca khúc Đi về nhà, Đố em biết anh đang nghĩ gì. Rapper là giám khảo hai mùa đầu chương trình Rap Việt và cũng là giám đốc âm nhạc của Anh trai say hi và Em xinh say hi các mùa.

Vợ JustaTee là Trâm Anh, sinh năm 1995, từng được đặt biệt danh "hot girl bế giảng" khi hình ảnh cô mặc áo tốt nghiệp ở trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) gây sốt trên mạng xã hội. Cô công khai hẹn hò với JustaTee từ năm 2013 và kết hôn với anh vào tháng 3/2018.

Vợ chồng JustaTee - Trâm Anh có ba con. Rapper từng cho hai con lớn cùng tham gia chương trình Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân. Con gái đầu lòng của anh - Cici Anh Chi - được bố mẹ tạo trang Instagram với hơn 200 nghìn người theo dõi, Fanpage với gần 100 nghìn người theo dõi. Bé được fan gọi với các biệt danh "hot girl Tây Hồ", "mầm non giải trí", "vựa muối" vì những biểu cảm hài hước khi chụp ảnh.