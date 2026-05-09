Lisa (BlackPink) biểu diễn khai mạc World Cup 2026

Theo thông tin được FIFA công bố, World Cup 2026 sẽ tổ chức tổng cộng 3 lễ khai mạc tại 3 thành phố thuộc các quốc gia đồng chủ nhà, gồm Mexico, Mỹ và Canada.

Trận mở màn của tuyển Mỹ sẽ diễn ra ngày 12/6 tại SoFi Stadium, nơi đội tuyển Mỹ đối đầu Paraguay. Katy Perry sẽ là nghệ sĩ biểu diễn chính trong chương trình khai mạc kéo dài khoảng 13-17 phút trước giờ bóng lăn. Đồng hành cùng cô còn có Future, Lisa (BlackPink), DJ Sanjoy và nghệ sĩ Paraguay Marilina Bogado.

Đáng chú ý, Lisa sẽ trở thành nghệ sĩ Kpop thứ hai biểu diễn tại lễ khai mạc FIFA World Cup, sau Jungkook (BTS). Tại kỳ World Cup 2022 ở Qatar, Jungkook gây sốt toàn cầu khi có sân khấu biểu diễn ca khúc Dreamers.

Kể từ khi debut cùng BlackPink năm 2016, Lisa đã không ngừng khẳng định vị thế là một trong những ngôi sao Kpop có tầm ảnh hưởng quốc tế. Album solo đầu tay Lalisa từng lập kỷ lục với khoảng 736.000 bản bán ra trong tuần đầu tiên, trở thành album có doanh số tuần đầu cao nhất của một nữ nghệ sĩ solo Kpop ở thời điểm phát hành.

Trận đấu mở màn của World Cup 2026 diễn ra vào ngày 11/6 tại Mexico, đội chủ nhà chạm trán Nam Phi. Trong lễ khai mạc, ban nhạc rock huyền thoại Maná sẽ biểu diễn cùng nghệ sĩ nổi tiếng gồm Alejandro Fernández, Belinda, nhóm cumbia Los Ángeles Azules và nữ ca sĩ Nam Phi Tyla - chủ nhân bản hit Water. J Balvin là nghệ sĩ biểu diễn chính ở lễ khai mạc tại Mexico.

Lễ khai mạc tại Toronto cũng diễn ra ngày 12/6 với sự tham gia của Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream và William Prince.

Kế hoạch này đánh dấu sự thay đổi lớn so với mô hình truyền thống trước đây của FIFA World Cup, vốn chỉ tổ chức một lễ khai mạc duy nhất trước trận đấu mở màn.

Sự kiện cũng diễn ra đúng thời điểm nước Mỹ chuẩn bị kỷ niệm “America 250” - kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ.

Theo các kế hoạch được tiết lộ, FIFA dự kiến tổ chức thêm những nghi lễ đặc biệt trong ngày 4/7 tại các trận đấu diễn ra ở Houston và Philadelphia nhằm hưởng ứng dịp kỷ niệm này.

World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại 16 thành phố trên khắp Bắc Mỹ, trận chung kết dự kiến diễn ra ở New York vào ngày 19/7.