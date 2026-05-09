Tai tiếng của nữ diễn viên mới nổi

Trang 163 đưa tin Lư Dục Hiểu và nam diễn viên Đàn Kiện Thứ đang hợp tác trong phim cổ trang Sao không chung thuyền qua không. Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1999 bị tố thiếu nghiêm túc trong quá trình quay phim.

Một số đoạn video tại hậu trường phim cho thấy đang trong cảnh quay tang lễ nghiêm túc, Lư Dục Hiểu lại bật cười khiến cảnh quay bị hỏng hay nữ diễn viên nhiều lần cầm dao ngược... Hành động này có thể khiến phim dính sạn nếu bộ phận hậu kỳ cắt ghép còn sót. Khán giả không đồng tình với việc Lư Dục Hiểu mặc trang phục tang lễ nhưng lại nhảy múa cười đùa tại hậu trường.

Sự việc trở thành tâm điểm bàn luận với gần 100 triệu lượt đọc bởi hành động thiếu chuyên nghiệp của Lư Dục Hiểu ảnh hưởng tới hàng trăm nhân viên trên phim trường. Khán giả bình luận: "Các ngôi sao đóng phim thì được nghỉ ngơi, nhân viên ở lại thu dọn, cô ta làm mất thời gian như vậy sẽ khiến hàng trăm người chịu khổ". Khán giả cũng chỉ ra các đoàn phim có Lư Dục Hiểu tham gia thường phải quay đến 2-3 giờ sáng, một trong những nguyên nhân là cảnh quay hỏng nhiều dẫn tới kéo dài thời gian.

Một số lỗi lầm trong quá khứ của Lư Dục Hiểu khi quay phim cùng bạn diễn khác cũng bị "đào lại". Trong đó, nữ diễn viên bị cho là đã khiến Trần Tinh Húc phải chờ 7 tiếng vì cô còn bận lịch trình cá nhân khiến thời gian quay phim Yết Hí liên tục thay đổi.

Trong lúc quay Yết Hí, Trần Tinh Húc còn bị người hâm mộ Lư Dục Hiểu chỉ trích là biến thái, quấy rối tình dục nữ diễn viên. Vì vậy, họ đã tụ tập tại trường quay buông lời nhục mạ Trần Tinh Húc. Sự việc từng gây chấn động MXH Trung Quốc với hơn 100 triệu lượt đọc.

Một ngôi sao khác cũng bị fan Lư Dục Hiểu tố cáo quấy rối cô là Thừa Lỗi. Cả hai đóng vai phụ trong phim Vân Chi Vũ và được yêu thích với vai trò cặp đôi Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác. Họ thậm chí còn từng vướng nghi vấn phim giả tình thật khi cùng đi ngắm mặt trời mọc, xem pháo hoa với nhau. Sau khi nổi tiếng, hai diễn viên còn chụp ảnh tạp chí chung.

Nhưng sau đó, fan Lư Dục Hiểu tố cáo Thừa Lỗi có hành vi quấy rối tình dục nữ diễn viên, lợi dụng công việc để sàm sỡ, đụng chạm cô, dù họ không đưa ra được bằng chứng xác đáng.

Các diễn viên nam đóng chung với Lư Dục Hiểu liên tục gặp rắc rối. Trong khi đó, Lư Dục Hiểu trở thành người bị hại.

Lư Dục Hiểu sinh năm 1999, sau khi du học tại Anh, cô trở lại Trung Quốc và gia nhập làng giải trí. Nữ diễn viên trẻ được yêu thích với bộ phim thanh xuân vườn trường Thời gian và anh vừa hay đúng lúc. Bên cạnh đó, cô còn đảm nhận vai phụ trong các phim như Ngọc cốt dao, Bảy kiếp may mắn, Tây xuất ngọc môn, Tích hoa chỉ.

Lư Dục Hiểu được đánh giá cao ngoại hình. Dù chỉ là tay ngang, diễn xuất của cô tự nhiên, dễ khiến khán giả yêu mến. Trong phim Vân Chi Vũ, Lư Dục Hiểu đã lấn át đàn chị Ngu Thư Hân cả về diễn xuất lẫn ngoại hình. Cô cũng được đánh giá cao khi chấp nhận vai diễn ít thời lượng xuất hiện nhưng có tính cách khác biệt để làm mới hình ảnh của mình.

Vì vậy, nhiều khán giả thất vọng khi Lư Dục Hiểu vướng các lùm xùm về đời tư, thái độ thiếu chuyên nghiệp khi quay phim. Mặt khác, Lư Dục Hiểu còn thường xuyên bấm thích các video gán ghép cô với nam diễn viên khác, Sina cho rằng cô làm vậy để tăng chủ đề bàn luận, tăng độ hot vì scandal tình ái của các ngôi sao luôn là điều mà khán giả quan tâm.