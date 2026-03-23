Hai nữ nghệ sĩ đồng loạt lên tiếng khi bị nghi là người thứ ba, có quan hệ tình ái với "giám đốc âm nhạc"

Lamoon và Mayonair bị nghi là người thứ ba?

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục lan truyền nhiều bài đăng xoay quanh nghi vấn tình cảm giữa một giám đốc sản xuất âm nhạc đã có gia đình và nữ ca sĩ trẻ bước ra từ một show âm nhạc trên truyền hình. Dưới các nội dung này, Lamoon và Mayonair (Mai Âm Nhạc) bất ngờ bị gọi tên, kéo theo hàng loạt ý kiến tranh luận.

Lamoon đưa ra thông báo thông qua công ty quản lý. (Ảnh: FBNV)

Sáng 22/3, công ty quản lý của Lamoon chính thức đưa ra thông báo liên quan tới sự việc. Đơn vị này cho biết sẽ chủ động tiến hành ghi nhận và thu thập các bằng chứng liên quan đến những nội dung, hình ảnh hoặc thông tin có dấu hiệu bôi nhọ, xuyên tạc hoặc xâm phạm đến danh dự, uy tín và hình ảnh của các nghệ sĩ đang hợp tác cùng công ty trên không gian mạng.

"Trong quá trình hoạt động, công ty luôn tôn trọng sự đa dạng của các ý kiến và góc nhìn từ công chúng. Tuy nhiên, công ty sẽ không chấp nhận những hành vi lợi dụng môi trường mạng để lan truyền thông tin sai lệch, cắt ghép nội dung hoặc sử dụng hình ảnh nghệ sĩ trái phép gây ảnh hưởng đến danh dự, quyền lợi hợp pháp của nghệ sĩ.

Công ty sẽ tiếp tục theo dõi và lưu trữ các thông tin cần thiết, đồng thời sẵn sàng áp dụng các biện pháp phù hợp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ khi cần thiết. Chúng tôi trân trọng sự quan tâm và tình cảm của khán giả dành cho các nghệ sĩ và mong muốn cùng cộng đồng xây dựng một môi trường thông tin lành mạnh, văn minh và tôn trọng giá trị sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật" - thông báo viết.

MAYonair (Mai Âm Nhạc) tỏ ra bất ngờ khi vướng vào tin đồn. (Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, MAYonair (Mai Âm Nhạc) chia sẻ: "Cái gì nữa vậy". Cô cũng nhanh chóng đăng tải một clip trên TikTok, thể hiện sự khó hiểu khi vướng vào thông tin này.

Lamoon tên thật là Diễm Hằng, sinh năm 2003. Cô từng đỗ Á khoa ngành diễn viên tại Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Năm 2023, Lamoon tham gia Vietnam Idol và dừng lại ở Top 6. Đến năm 2025, cô tiếp tục xuất hiện trong Em xinh say hi, lọt vào Top 5 chung cuộc.

MAYonair sinh năm 1997, nổi đình đám những năm 2018 - 2021 trên MXH với những phát ngôn gây chú ý. Cô từng tham gia thi Rap Việt mùa 2, Nữ hoàng vũ đạo đường phố...