Hà Trần bất ngờ 'rap' trước 15.000 khán giả

Lễ hội nhạc jazz quốc tế mùa đầu tiên diễn ra từ ngày 6 đến 8/11. Đêm mở màn tại Quảng trường Lâm Viên thu hút khoảng 15.000 khán giả theo ước tính của ban tổ chức. Kéo dài hơn 5 tiếng, chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong nước và quốc tế, đưa người xem qua hành trình âm nhạc đa sắc.

Một trong những phần trình diễn được mong đợi nhất đêm khai mạc là cuộc hội ngộ giữa diva Hà Trần và nhạc sĩ Hoài Sa. Cả hai làm mới các ca khúc đã gắn bó khán giả nhiều năm, đặt chúng trong không gian jazz fusion với cách hòa âm giàu tính ngẫu hứng.

Loạt tác phẩm Tình ca, Cầu vồng đêm mưa, Mùa thu trắng, Mùa đông sẽ qua, Fever, Cứ chill thôi và Ô kìa nắng lần lượt được giới thiệu với diện mạo khác lạ.

Cứ chill thôi mang đến những khoảnh khắc tương tác sôi nổi nhất chương trình. Với bản phối được Hoài Sa đẩy nhịp độ lên nhanh hơn, Hà Trần dí dỏm giới thiệu lần này cô "thực sự rap", trước khi khiến khán giả bất ngờ bằng cách xử lý mới mẻ.

Bên cạnh đó, Mùa đông sẽ qua là món quà đặc biệt diva 49 tuổi dành tặng nhạc sĩ Huy Tuấn. Theo cô, đây là tiết mục được giữ kín đến phút cuối, chính tác giả cũng không biết cho đến buổi chạy chương trình sát giờ diễn. Chứng kiến ca khúc của mình vang lên qua giọng hát Hà Trần, Huy Tuấn hài hước thổ lộ anh "suýt ngất" vì ngỡ ngàng và vui sướng.

Được mệnh danh "nữ hoàng bossa nova châu Á", nghệ sĩ Nhật Bản Lisa Ono mang đến những thanh âm ngọt ngào và lối chơi guitar duyên dáng qua loạt tác phẩm: The Girl from Ipanema, Wave, Moon River, Fever, Que Sera Sera, Imagine và Mas Que Nada.

Không chỉ vậy, bà còn chinh phục khán giả khi đưa những giai điệu dân ca Việt Nam như Trống cơm, Bèo dạt mây trôi, Inh lả ơi vào không gian âm nhạc của mình.

Lisa Ono từng 4 lần đoạt giải Japan Gold Disc Award hạng mục jazz, được Chính phủ Brazil trao tặng Huân chương Rio Branco năm 2013.

Raul Midón tiếp tục đem tới diện mạo khác biệt cho jazz qua sự kết hợp giữa guitar, giọng hát và kỹ thuật trình diễn độc đáo. Là người khiếm thị bẩm sinh, ông xây dựng thế giới âm nhạc riêng bằng khả năng cảm nhận âm thanh, nhịp điệu cùng tư duy sáng tạo đặc biệt.

Được gọi là "one-man band", nghệ sĩ Mỹ 60 tuổi có khả năng mô phỏng nhiều nhạc cụ bằng chính giọng hát, đặc biệt âm thanh trumpet. Ông từng hai lần được đề cử Grammy hạng mục Best Jazz Vocal Album với Bad Ass and Blind và If You Really Want.

Bassist người Mỹ Nik West đưa không gian âm nhạc chuyển sang sắc thái funk, disco giàu năng lượng với các tiết mục: Catch Me If You Can, Thumpahlenha, Forbidden Fruit, Nothin' to It, Cotton Candy, Say Something, liên khúc We Want The Funk & Flashlight, Come Together và Proud Mary.

Ban nhạc đến từ Hàn Quốc JKC thể hiện sự giao thoa giữa jazz, R&B, funk và pop đương đại qua Summer for You, Diamond, Lily, Chit Chat, Golden Days và Happy Ending.

Trước đó, Yellow Star Bigband đến từ Khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội mở màn chương trình với Viet Fest, No More Love, Giao sắc, In the Music Tonight và Say.

Đêm thứ hai của Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 sẽ diễn ra lúc 17h30 ngày 7/11 tại quảng trường phía trước rạp Hòa Bình, thuộc quần thể chợ Đà Lạt.