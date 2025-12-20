BTC “Gia đình Haha” cảnh báo

BTC "Gia đình Haha" cầu xin khán giả

Tối 19/12, trên fanpage chính thức của Gia đình Haha, BTC cảnh báo khán giả liên quan đến vấn đề quay chụp lén Y-CONCERT và phát tán nội dung trên mạng xã hội. Phía BTC e ngại những hành động này có thể tiết lộ các yếu tố bất ngờ trong concert.

“Hiện tại, BTC nhận thấy có nhiều video được quay bằng flycam hoặc từ các khu vực nhà nghỉ xung quanh sân khấu và được đăng tải lên mạng. Chúng tôi hiểu rằng tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương và sự háo hức của khán giả. Tuy nhiên, những hình ảnh này vô tình làm lộ các yếu tố đặc biệt mà BTC mong muốn được giữ kín đến phút cuối cùng", phía BTC chương trình này bày tỏ.

5 thành viên của "Gia đình Haha" tập luyện trên sân khấu. Ảnh: GĐHH

Đơn vị này chia sẻ thêm rằng: “Rất mong quý khán giả tiếp tục đồng hành, yêu thương các nghệ sĩ và toàn bộ ê-kíp bằng cách không chia sẻ những nội dung có thể gây spoil, để Y-CONCERT được trọn vẹn cảm xúc khi chính thức diễn ra. Xin chân thành cảm ơn sự thấu hiểu và ủng hộ của mọi người”.

Đại nhạc hội do Gia đình Haha tổ chức quy tụ hơn 50 nghệ sĩ tới từ các chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Gia đình Haha và Tân binh toàn năng sẽ chính thức diễn ra vào tối 20/12 tại Hưng Yên. Những ngày qua, chương trình này trở thành tâm điểm chú ý của khán giả yêu âm nhạc. Dân mạng liên tục cập nhật thông tin, bàn luận về concert đặc biệt này.

Gia đình Haha là một chương trình truyền hình thực tế của Việt Nam phát sóng trên VTV3, là phiên bản Việt hóa của Haha Farmer (Trung Quốc). Đây là nơi 5 sao Việt gồm: Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm, Duy Khánh trải nghiệm cuộc sống nông dân chân chất, khám phá văn hóa địa phương, mang đến sự giải trí "chữa lành", gần gũi thiên nhiên và con người Việt Nam.

Cụ thể, các sao Việt cùng sinh sống, làm việc như: cày cấy, gặt lúa, đánh cá, nấu ăn... với người dân địa phương tại các vùng quê Việt Nam.

Chương trình tập trung vào những câu chuyện đời thường, tình làng nghĩa xóm, sự chân chất của con người, tạo cảm giác bình yên, thư giãn cho khán giả. Qua đó góp phần tôn vinh cảnh sắc thiên nhiên, làng nghề, tập quán và sản vật của các vùng miền Việt Nam, góp phần thúc đẩy du lịch cộng đồng.

Chương trình gần như không có kịch bản, hướng đến sự chân thật, cảm xúc thật, không giật gân, khác với nhiều show thực tế khác.