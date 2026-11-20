Phan Minh Huyền tiết lộ cô đã hoàn thành quá trình ghi hình bộ phim "Căn nhà không mái che". Sau quãng thời gian dài miệt mài trên phim trường, nữ diễn viên quyết định tự thưởng cho mình một chuyến du lịch để nghỉ ngơi, thư giãn.

Chia sẻ về hành trình quay phim, Phan Minh Huyền cho biết cô cùng ê-kíp bắt đầu thực hiện "Căn nhà không mái che" vào giữa mùa hè, đúng thời điểm nắng nóng gay gắt. Nếu vai Hạnh đánh dấu lần đầu tiên nữ diễn viên thử sức với dòng phim khai thác đề tài nông thôn thì đây cũng là lần đầu cô có khoảng thời gian dài làm việc tại bối cảnh vùng quê, thường xuyên phải quay ngoại cảnh dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Phan Minh Huyền ở Cửu Trại Câu, Trung Quốc.

Nắng nóng cùng cường độ làm việc ngoài trời khiến không chỉ Phan Minh Huyền mà nhiều thành viên trong đoàn phim đều nhanh chóng có làn da rám nắng. Thậm chí, chỉ sau vài ngày ghi hình, các diễn viên gần như không cần hóa trang thêm để có làn da sạm màu, phù hợp với hình ảnh những người nông dân chân chất trên màn ảnh.

Dẫu vậy, theo Phan Minh Huyền, những vất vả ấy không làm giảm đi niềm hạnh phúc của cô trong suốt quá trình tham gia bộ phim. Ngược lại, câu chuyện phim hấp dẫn, cảnh sắc vùng quê thơ mộng cùng tinh thần làm việc trách nhiệm, nhiệt tình và tình cảm gắn bó giữa các thành viên đã khiến mỗi ngày trên phim trường trở thành một kỷ niệm đáng nhớ.

"Căn nhà không mái che" là câu chuyện về một ngôi làng với nhiều lát cắt của cuộc sống, nơi tình làng nghĩa xóm và những mối quan hệ đời thường được khắc họa gần gũi. Bởi vậy, với Phan Minh Huyền, đoàn phim cũng giống như một xóm nhỏ, nơi mọi người luôn quan tâm, sẻ chia và dành cho nhau sự yêu thương.

Hình ảnh Phan Minh Huyền sành điệu ở đời thực.

Chính sự gắn kết ấy giúp các nghệ sĩ phối hợp ăn ý, dễ dàng tìm được tiếng nói chung và khơi gợi cảm xúc tốt hơn trong từng cảnh quay. Nữ diễn viên cho biết dù điều kiện làm việc không ít khó khăn, không ai trong đoàn nề hà hay ngại vất vả. Tất cả đều luôn vui vẻ, dành trọn tâm huyết cho bộ phim, cùng mong muốn mang đến khán giả những thước phim chân thật, gần gũi và giàu cảm xúc.

Với vai Hạnh, Phan Minh Huyền không chỉ lần đầu hóa thân thành một người phụ nữ thôn quê nghèo khó mà còn phải học cách làm quen với nhiều công việc vốn rất đỗi quen thuộc trong đời sống nông thôn. Từ việc đạp xe chở rau, nấu cơm bằng bếp truyền thống, nhặt rau, bó rau cho đến cách ngồi bán hàng ở chợ quê, tất cả đều cần được thể hiện tự nhiên, đúng với phong thái của một người phụ nữ tần tảo.

Nữ diễn viên kể lại, trước khi phim bấm máy, cô đã nghĩ đến việc tìm một sạp bán rau xin được trải nghiệm bán hàng để quan sát và tích lũy thêm kinh nghiệm cho vai diễn. Tuy nhiên, nhân vật Hạnh lại đến với cô một cách rất tự nhiên. Bằng sự đồng cảm và khả năng nhập vai, Phan Minh Huyền nhanh chóng hóa thân thành cô Hạnh bán rau ở chợ quê với nét diễn chân thật, mộc mạc, gần gũi.

Loạt ảnh xinh đẹp khi đi du lịch của Phan Minh Huyền.

Trong loạt hình ảnh du lịch sau khi hoàn thành bộ phim, Phan Minh Huyền dường như đã hoàn toàn "thoát vai". Không còn dáng vẻ lam lũ, tần tảo của cô Hạnh, nữ diễn viên xuất hiện đầy cuốn hút với những bộ trang phục trẻ trung, sành điệu và bắt mắt. Loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự chú ý, nhiều khán giả dành lời khen cho phong cách thời trang của cô, thậm chí ví những bộ trang phục này như những gợi ý phối đồ lý tưởng cho mùa đông.

Đặc biệt, Phan Minh Huyền cho thấy sự tinh tế khi lựa chọn trang phục phù hợp với từng khung cảnh. Những bộ cánh được phối hài hòa với thiên nhiên, vừa tôn lên vẻ đẹp của nữ diễn viên, vừa tạo nên những khung hình giàu chất thơ.

Điểm đến trong chuyến đi lần này của Phan Minh Huyền là Cửu Trại Câu, khu du lịch nổi tiếng nằm ở phía Bắc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nơi đây được ví như chốn tiên cảnh với những hồ nước xanh trong vắt, thác nước hùng vĩ cùng cảnh sắc biến đổi kỳ diệu theo bốn mùa. Đặc biệt, mùa thu và mùa đông là thời điểm Cửu Trại Câu mang vẻ đẹp quyến rũ riêng, khi những cánh rừng chuyển sắc vàng, đỏ rực rỡ hoặc được phủ lên lớp tuyết trắng tinh khôi.

Phan Minh Huyền có dịp ghé thăm vùng đất này vào những ngày cuối thu. Dù Phan Minh Huyền không khỏi tiếc nuối thời điểm cô đến đã qua mùa lá vàng, chuẩn bị vào mùa đông, tuy nhiên khung cảnh nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp thơ mộng, cuốn hút. Nữ diễn viên chia sẻ chuyến đi mang đến cho cô nhiều trải nghiệm thú vị, từ cơ hội chiêm ngưỡng thiên nhiên đầy cảm xúc đến cảm giác tận hưởng tiết trời lạnh sớm hơn so với Hà Nội.

Phan Minh Huyền tự thưởng cho mình chuyến đi để nạp lại năng lượng.

Thực tế, tự thưởng cho mình một chuyến du lịch sau mỗi bộ phim đóng máy gần như đã trở thành thói quen của Phan Minh Huyền. Đây là khoảng thời gian cô cho phép bản thân hoàn toàn thả lỏng, tạm gác lại công việc để cân bằng cảm xúc, tái tạo năng lượng và chuẩn bị tinh thần cho những dự án tiếp theo.

Sự đón nhận của khán giả dành cho vai Hạnh cũng mang đến cho nữ diễn viên thêm nhiều cảm hứng sáng tạo. Sau một vai diễn giàu cảm xúc và có màu sắc khác biệt như vậy, Phan Minh Huyền mong muốn tiếp tục thử sức với những hình tượng mới mẻ, thậm chí có phần đối lập với hình ảnh quen thuộc của mình.

"Tôi đặc biệt mong chờ một vai diễn phản diện, khác hẳn với tôi. Có thể nếu thành công với vai diễn như vậy, có khi sẽ bị khán giả… ghét, nhưng là một diễn viên, tôi muốn được thử sức để khai phá thêm khả năng diễn xuất của bản thân", Phan Minh Huyền giãi bày.

Bộ phim "Căn nhà không mái che" hiện được phát sóng vào các ngày thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư hằng tuần trên VTV, tiếp tục nhận được sự quan tâm, yêu mến và đón đợi của khán giả. Trong những tập vừa phát sóng, khán giả nức lòng, rung động theo ánh mắt nhìn Hạnh "đã khác đi nhiều" của Toản. Mỗi hành động, mỗi cử chỉ của Toản đối với Hạnh đều "báo hiệu" sự nảy nở của tình cảm. Hiện, phim đang được khán giả coi là phim "chữa lành" với những câu chuyện nhẹ nhàng, dung dị, ấm áp tình người... trong bối cảnh miền quê thanh bình.