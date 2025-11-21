Hủy đêm nhạc mời nhóm nhạc Hàn, huyền thoại âm nhạc về Hà Nội

Sáng 21/11, ban tổ chức (BTC) đại nhạc hội 8Wonder Winter 2025 thông báo hủy show dự kiến diễn ra ngày 6/12 tại VEC Hà Nội.

“Do một số vấn đề phát sinh ngoài mong đợi ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức sự kiện, vì vậy sau khi xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng, BTC rất tiếc phải thông báo 8Wonder Winter 2025, dự kiến diễn ra ngày 6/12 tại VEC Hà Nội không thể tiếp tục tổ chức như kế hoạch ban đầu”, BTC nói.

Phía BTC gửi lời xin lỗi vì những bất tiện có thể phát sinh từ quyết định này, đồng thời thông báo toàn bộ khách hàng đã mua vé sẽ được hoàn tiền đầy đủ. Chi tiết về quy trình và thời gian hoàn vé được cập nhật trên các kênh thông tin chính thức của BTC trong thời gian sớm nhất.

Hủy đêm nhạc mời sao Kpop, US-UK về Hà Nội.

Cách đó ít ngày, người hâm mộ phát hiện BTC đã ẩn thông tin bán vé về sự kiện. Suốt thời gian gần một tháng kể từ ngày mở bán vé, không có khu vực nào được bán hết. Một số khán giả nói dàn nghệ sĩ tham dự khiến họ đắn đo khi quyết định đi xem, bên cạnh đó, hầu hết ngôi sao này đều không có lượng fan đông đảo ở Việt Nam, độ phủ sóng còn hạn chế.

8Wonder Winter 2025 - "Symphony of Stars" ban đầu giới thiệu các nghệ sĩ quốc tế sẽ đến Việt Nam như Alicia Keys - huyền thoại âm nhạc sở hữu 17 giải Grammy, Dimash, nhóm nhạc Kpop aespa cùng dàn nghệ sĩ Việt là Văn Mai Hương, Hieuthuhai, Maydays.

Vé đại nhạc hội được rao bán trên bốn nền tảng, giá vé dao động từ 1,6 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Từ năm 2023 đến nay đều có nhiều đại nhạc hội mời nghệ sĩ nước ngoài cuối năm bị hủy. Năm 2023, hai đêm nhạc đêm Giáng sinh Kpop Open Air #2 ngày 23-24/12 ở sân vận động Mỹ Đình, do BOM Entertainment tổ chức, bị hủy phút chót. Màn “quay xe” ở phút 90 và sân khấu tháo gỡ ngay trong ngày 22/12 khiến nhiều fan mất trắng tiền.

Đến tháng 11/2024, sự kiện K-Time live in Hanoi, dự kiến tổ chức vào ngày 16-17/11 tại sân Mỹ Đình cũng bị không thể diễn ra. Đêm nhạc mời Super Junior D&E, Super Junior L.S.S, Apink, The New Six, Highlight, ONF, TripleS, ca sĩ Hyolyn, Hwasa và Onew về diễn. Khi đó, BTC chỉ nói lý do khách quan ngoài tầm kiểm soát, họ buộc phải dừng kế hoạch tổ chức như đã định.