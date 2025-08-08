Bùng nổ concert tại Hà Nội

Chờ đợi điều chưa từng có ở concert quốc gia

3 concert âm nhạc lớn diễn ra vào cuối tuần, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đang là những sự kiện được khán giả trông chờ.

Chỉ trong 9 phút, có khoảng 3 triệu lượt quét để đăng ký concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình tối 10/8, khiến cổng đăng ký bị sập.

Nhiều nghệ sĩ tham dự concert dự kiến đón 50.000 khán giả tại sân Mỹ Đình tối 10/8.

Theo BTC, khoảng 20.000 người đăng ký thành công qua các nền tảng trực tuyến, nhận vé miễn phí. Số lượng vé còn lại dành cho các lực lượng quân đội, công an, sinh viên, đơn vị báo chí…

Dự kiến đêm nhạc đón 50.000 khán giả đến dự. Nhiều người kỳ vọng vào khoảnh khắc ca khúc Tiến quân ca - Quốc ca Việt Nam vang lên, dưới ánh đèn flash, tạo biển ánh sáng.

Concert quốc gia là gì? "Concert quốc gia” được định nghĩa là cụm từ chỉ các sự kiện kỷ niệm, đặc biệt là các buổi diễu binh, diễu hành hoặc các chương trình nghệ thuật lớn mang tính quốc gia, có quy mô hoành tráng và mang không khí tương tự như buổi hòa nhạc (concert). Cụm từ này xuất hiện phổ biến sau sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhiều gương mặt ca sĩ trẻ lẫn những tên tuổi kỳ cựu góp mặt trong đêm nhạc như NSND Thu Huyền, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Tùng Dương, Thanh Duy, Noo Phước Thịnh, Hà Lê, Suboi, nhóm Oplus…

Bản phối mới của ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình cũng được Tùng Dương hứa hẹn tạo bất ngờ.

Cùng thời điểm diễn ra concert Tổ quốc trong tim tại sân Mỹ Đình là đêm nhạc miễn phí V Fest - Thanh xuân rực rỡ tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Concert quy mô dành cho sinh viên, lực lượng diễu binh A80 và khán giả truyền hình. Dàn nghệ sĩ trẻ tham dự như BinZ, Bích Phương, Isaac, Rhymastic, HIEUTHUHAI, Trang Pháp, Văn Mai Hương, (S)TRONG Trọng Hiếu, MONO…

Trước đó một ngày, concert bán vé V Concert - Rạng rỡ Việt Nam cũng diễn ra ở VEC, cùng dàn nghệ sĩ Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đen, Trúc Nhân, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Quang Hùng MasterD, RHYDER…

Miễn phí nhưng vẫn bị hét giá?

Dù là sự kiện nghệ thuật quy mô quốc gia với vé phát hành hoàn toàn miễn phí, một số khán giả vẫn phản ánh tình trạng nhiều người đăng bài “pass vé” trên mạng xã hội để trục lợi.

Nhiều mức vé được đưa ra, dao động từ 150.000-250.000 đồng/vé, thậm chí có người “hét” giá một triệu đồng/vé.

“Vé concert quốc gia được phát hành miễn phí, không thu phí từ khán giả. Thế nhưng hiện tại lại xuất hiện không ít người đăng bài ‘pass’ như thể đang sở hữu món hàng giá trị để trao đổi. Có người muốn đi mà không thể kiếm được vé, trong khi một số người lại nhận vé dù không có nhu cầu rồi đem đi pass hoặc bỏ không dùng đến. Đáng nói, có người còn gom nhiều vé rồi đăng bán công khai”, một khán giả bày tỏ bức xúc trên mạng xã hội Threads.

Trước đó, BTC khuyến nghị người dân không nên bỏ tiền mua vé bởi điều này sẽ làm cho những đối tượng trục lợi được hưởng lợi. BTC đã có công văn gửi lực lượng công an phối hợp xử lý các đối tượng buôn bán vé giả, trục lợi từ chương trình này.