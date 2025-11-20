NSND Tự Long, cầu thủ Hồng Sơn đại diện ủng hộ người dân vùng lũ 5,3 tỷ đồng

Ngày 19/11, NSND Tự Long và MC Anh Tuấn, cầu thủ bóng đá Hồng Sơn - đại diện Gia tộc Anh Tài - đến trụ sở Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam trao số tiền ủng hộ hơn 5,3 tỷ đồng thu được từ đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam.

Các nghệ sĩ, khán giả của chương trình mong muốn góp thêm nguồn lực cùng Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam hỗ trợ đồng bào các tỉnh đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ thời gian qua. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ từ chương trình Tôi! Người Việt Nam. Ảnh: Minh Hiển.

Tối 19/11, MC Anh Tuấn chia sẻ: "Nhiệm vụ anh em, khán giả, nhà tài trợ và các nhà đồng hành ủng hộ giao phó đã hoàn thành. Trong ngày đầu đông Hà Nội, những ngọn lửa từ trái tim chúng ta lại bùng cháy để mong sưởi ấm phần nào cho bà con vùng bão lũ. Mong bà con sớm ổn định cuộc sống sau những mất mát, khó khăn từ những cơn bão vừa qua".

Rapper Hà Lê nói biết ơn sự ủng hộ của các mạnh thường quân, người hâm mộ của các anh tài. Họ đã giúp lan toả tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái.

Đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam diễn ra tối 29/10 tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM). Chương trình do Đinh Hà Uyên Thư đảm nhận vai trò đạo diễn, MC Anh Tuấn là nhà sản xuất và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh giữ vai trò giám đốc âm nhạc. Đây là là cuộc hội ngộ đặc biệt của 25 anh tài từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai như NSND Tự Long, danh thủ Hồng Sơn, Phan Đinh Tùng, Tiến Luật, Đăng Khôi.

Tất cả nghệ sĩ tham gia không nhận cát-xê, chung tấm lòng hướng về bà con vùng bão lũ.

Toàn bộ doanh thu từ việc bán vé (sau khi trừ thuế và chi phí quản lý), cùng với sự đóng góp của các nhà hảo tâm và đơn vị đồng hành, được chuyển tới bà con vùng bão lũ thông qua quỹ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 25 nghệ sĩ không nhận cát-xê sau sự kiện.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà, những ngày qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, sự tham gia của đông đảo tổ chức, cá nhân. Qua thống kê, tính đến ngày 19/11, toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp vận động trên 2.600 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả của bão chồng bão, lũ chồng lũ.