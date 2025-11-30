Hùng Đại Lâm hôn nhân viên mãn sau 10 năm 'không danh phận' bên Quách Phú Thành

Trong một video đăng trên mạng xã hội gần đây, chân dài Hong Kong Hùng Đại Lâm hiếm hoi tiết lộ câu chuyện cô gặp chồng, cách họ tìm hiểu, yêu nhau và kết hôn.

Người đẹp nói: "Chúng tôi có bạn chung. Bạn tôi quen chị gái anh ấy, còn tôi là đồng nghiệp với bạn của chị gái anh ấy, nên chúng tôi có biết về nhau. Sau đó, mọi người đã sắp xếp một bữa tối cho chúng tôi".

Hùng Đại Lâm trong video đăng lên mạng xã hội mới đây. Ảnh: Instagram

Cô nhớ lại, bữa tối hôm đó khá đông người nên cô nghĩ hai bên sẽ không có nhiều cơ hội trò chuyện riêng: "Dù sao thì tôi cũng không trò chuyện nhiều với anh ấy vì chúng tôi vốn không quen biết. Hai đứa sống cùng khu phố và thỉnh thoảng gặp nhau ở bãi đậu xe nhưng chỉ chào hỏi và gật đầu. Tôi hoàn toàn không nhớ anh ấy trông như thế nào. Tối hôm đó, tôi đã quan sát anh ấy kỹ hơn. Tôi thấy anh khá ổn, lịch sự và cư xử đúng mực. Điều này cho thấy anh đối với gia đình sẽ không tệ".

Hùng Đại Lâm và chồng. Quách Khả Tụng. Ảnh: Weibo

Hùng Đại Lâm tiết lộ tối hôm đó, chính cô chủ động bắt chuyện với Quách Khả Tụng. Câu nói của cô: "Cảm ơn anh đã mời mọi người ăn tối hôm nay" đã mở đầu cho cuộc trò chuyện sâu sắc hơn giữa họ. Không lâu sau, cô nhân cơ hội bạn khai trương quán bar để chủ động mời Khả Tụng, không ngờ anh lại hơi ngần ngại vì sợ bị hiểu nhầm "đang hẹn hò". Sau đó, cô liền nhờ bạn chuyển lời trấn an anh: "'Không hiểu lầm gì hết, cứ đi đi'. Một, hai lần đầu, chúng tôi vẫn có bạn bè đi cùng, đến lần thứ ba chỉ còn hai đứa và lần thứ tư thì bị giới truyền thông bắt gặp. Hai đứa đều sững sờ, không biết phản ứng thế nào, chỉ đứng đó một lúc".

Khi được hỏi về khoảnh khắc chồng "chạm đến trái tim" mình nhất, khuôn mặt Hùng Đại Lâm lập tức rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc. Cô khen chồng là một quý ông đích thực, nhớ lại sự việc cô ngồi ghế phụ trên xe anh. Khi xe phanh gấp, chồng theo bản năng đưa tay ra che chắn cho cô, đó là lúc cô phải lòng anh. Hành động này khiến cô nhớ đến một nam chính trong phim Hàn Quốc. Hùng Đại Lâm cười nói thêm: "Đến tận bây giờ anh ấy vẫn làm vậy".

Bên cạnh chuyện tình, Hùng Đại Lâm còn nói về quan điểm tình yêu. Khi được hỏi nghĩ gì về hôn nhân, cô cho biết: "Không thể mới bắt đầu hẹn hò đã nói đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, nếu ngay từ đầu bạn đã nói: 'Tôi không muốn kết hôn, tôi chỉ muốn yêu chơi thôi', thì đó là lừa dối. Yêu đúng nghĩa là muốn bên nhau, muốn kết hôn".

Hùng Đại Lâm thẳng thắn nói bản thân rất tỉnh táo và lý trí. Nếu thấy không thể tiếp tục đi cùng nhau, cô sẽ nói thẳng với người yêu: "Em đi đây". Cô còn gửi lời nhắn đến các cô gái ở tuổi đôi mươi: "Dù vui hay không vui, thì cũng hãy yêu thật cuồng nhiệt".

Vợ chồng Hùng Đại Lâm và hai con gái. Ảnh: Weibo

Chia sẻ của Hùng Đại Lâm khiến khán giả nhớ đến chuyện tình tuổi đôi mươi giữa cô và tài tử Quách Phú Thành. Hai người quen biết vào khoảng năm 2006, yêu nhau suốt 7 năm. Đến khoảng năm 2013, cả hai chia tay. Nguyên nhân không được công khai, nhưng nhiều suy đoán cặp sao khác biệt trong quan điểm về kết hôn, cũng như mức độ ưu tiên cho sự nghiệp của Quách Phú Thành. Thời điểm hai người đường ai nấy đi, Hùng Đại Lâm chỉ im lặng nhưng Quách Phú Thành từng nói một câu gây nhiều chú ý: "Đôi giày không vừa chân sẽ làm bạn không thoải mái, bạn sẽ muốn thay đôi giày mới vừa vặn với mình. Mỗi ngày chúng ta đều phải bước đi, giày giống như người bạn đồng hành, vì thế hãy tìm một đôi thích hợp, ít nhất là không làm chân bạn đau. Cứ cố đi đôi giày không vừa, có ngày bạn sẽ chảy máu. Tìm một đôi khác có thể sẽ tốt hơn. Chuyện tình cảm cũng như vậy".

Hùng Đại Lâm sinh năm 1980, theo học Học viện Nghệ thuật Nam Kinh chuyên ngành biểu diễn. Năm 1999, cô sang Thượng Hải học người mẫu chuyên nghiệp và phát triển sự nghiệp. Nhờ chiều cao 1,79 m cùng gương mặt khí chất, cô nhanh chóng trở thành top model của Thượng Hải. Khoảng giữa những năm 2000, Hùng Đại Lâm phát triển tại Hong Kong và được chú ý. Ngoài vai trò người mẫu, cô đóng một số phim như Diệp Vấn, Truy lùng cổ vật, Bát tinh báo hỷ...

Hùng Đại Lâm kết hôn với doanh nhân giàu có Quách Khả Tụng - anh trai diễn viên Quách Khả Doanh - vào năm 2016 và dần trở thành một người vợ, người mẹ. Sau khi kết hôn, cô và chồng chào đón hai cô con gái sinh đôi, Kaylor và Lyvia. Trong những năm gần đây, bên cạnh việc là một người vợ, người mẹ, cô vẫn tích cực đeo đuổi đam mê công việc trong showbiz. Đại Lâm tích cực đăng tải những video về cuộc sống thường ngày trên mạng xã hội, thu hút nhiều dõi theo.