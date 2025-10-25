Hà Siêu Liên, Đậu Kiêu phủ nhận 'tan vỡ hôn nhân vì tiền bạc'

Mới đây trên Weibo, tài tử Đậu Kiêu chia sẻ hôn nhân của anh vẫn tốt đẹp và xin lỗi vì gây ồn ào không mong muốn: "Chúng tôi không muốn phản hồi những chủ đề vô căn cứ nhưng không ngờ tình hình lại ngày càng trở nên quá khích. Vì vậy, tôi hy vọng mọi người đừng tin hoặc lan truyền tin đồn. Xin cảm ơn".

Hà Siêu Liên sau đó chia sẻ lại bài viết của chồng và viết: "Trân trọng mọi sự quan tâm và thấu hiểu sự tò mò của các bạn. Tuy nhiên, chúng tôi tin sự bền vững của một mối quan hệ không cần phải chứng minh bằng những hành động thể hiện tình cảm quá mức, phô trương. Mối quan hệ của chúng tôi rất bền vững, mong các bạn ngừng lan truyền thông tin sai lệch".

Hà Siêu Liên và chồng, Đậu Kiêu. Ảnh: Weibo

Trước đó, giới giải trí rộ tin đồn Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên tan vỡ vì vấn đề tiền bạc. Nguồn tin nói cặp vợ chồng không môn đăng hộ đối, nhà gái đòi nhà trai phải ký hợp đồng hôn nhân dài hơn 20 trang mới chịu cho đăng ký kết hôn... Trước ồn ào, đôi vợ chồng ban đầu im lặng.

Chuyện tình của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên bắt đầu từ một bữa tiệc tối. Tháng 4/2019, sau khi đoạn video ghi lại cảnh họ hôn nhau trong thang máy bị rò rỉ, hai người công bố mối quan hệ. Trong suốt thời gian yêu, họ thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào, như cùng du lịch, thăm nhau trên phim trường. Vì bạn gái, Đậu Kiêu nghỉ làm, về Hong Kong gặp bố cô, ở lại vài tuần lễ cùng cô lo hiếu sự cho bố. Ngược lại, để chiều lòng bạn trai, Hà Siêu Liên đã nhuộm tóc đen dài cho "truyền thống". Tháng 4/2023, hai người tổ chức đám cưới hoành tráng tại Bali. Đậu Kiêu lên kế hoạch chi tiết, từ địa điểm tổ chức đến hoa cưới nhập khẩu... Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đã vướng phải nhiều ồn ào. Đến năm 2025, tin đồn ly hôn bắt đầu lan truyền.

Đậu Kiêu sinh năm 1988 tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Anh xuất thân từ một gia đình khá giả. Năm 10 tuổi, anh cùng cha mẹ chuyển đến Canada. Nhờ ngoại hình điển trai, anh tham gia một cuộc thi địa phương và giành giải quán quân. Về Trung Quốc và được nhận vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, anh được Trương Nghệ Mưu chọn tham gia đoàn Chuyện tình cây táo gai, bộ phim đã giúp anh trở nên nổi tiếng. Tài tử đóng nhiều phim như Quan hệ nguy hiểm, Tân Bộ bộ kinh tâm, Hải thượng mộc vân ký, Sở Kiều truyện...

Đậu Kiêu từng yêu nhiều người, đều xuất thân trong gia đình khá giả, trong đó có Trình Hiểu Nguyệt khi cô đang du học ở Canada. Mẹ Hiểu Nguyệt là phó chủ tịch của một thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu tại Trung Quốc, cha là doanh nhân giàu có, xuất thân gia đình danh giá. Sau khi chia tay Hiểu Nguyệt, anh bị đồn hẹn hò Âu Dương Ni Ni, con gái một chính trị gia, gia đình sở hữu nhiều bất động sản ở Đài Loan.

Hà Siêu Liên sinh năm 1991, là con gái ông Hà Hồng Sân và vợ ba Trần Uyển Trân. Cô đạt thành tích học tập xuất sắc tại Anh, sau đó phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng. Trang Instagram của cô có hơn 600.000 lượt theo dõi, trong khi Weibo có 1,7 triệu người hâm mộ.

Hà Siêu Liên có mối tình đầu thời trẻ với chàng trai nhà giàu thế hệ thứ hai Từ Vũ Hằng. Hai người là bạn học cùng lớp du học ở Anh. Sau đó, cô từng yêu một diễn viên nhưng chia tay.