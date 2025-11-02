Bà trùm showbiz Hong Kong: 'Làm dâu hào môn thường không hạnh phúc'

Trong một video đăng lên mạng xã hội ngày 29/10, bà Trần Lam chia sẻ góc nhìn về những người làm dâu nhà giàu tại Hong Kong. Bà phân tích hai khía cạnh dẫn đến kết luận "dâu hào môn ở Hong Kong hiếm có được hạnh phúc".

Theo bà, nhiều người chồng giàu có không chung thủy, người vợ thường phải chịu đựng sự lăng nhăng của họ mà không dám hé răng nửa lời vì thanh danh gia đình, thể diện bản thân. Bà nói, đàn ông thượng lưu thích thử nghiệm những điều mới mẻ và điều đó "chẳng liên quan gì đến sắc đẹp". Do vậy, người vợ cưới về dù đẹp đến mấy cũng dễ bị phản bội. Họ chỉ có thể "chịu đựng" cho đến khi chồng già yếu và cảm thấy vợ của mình vẫn là tốt nhất, khi đó, họ mới có thể có một cuộc sống ổn định hơn.

Bà Trần kể, từng có lần paparazzi chụp được ảnh chồng của một minh tinh ngoại tình. Người vợ biết chuyện nhưng vẫn im lặng vì giữ thể diện. Cô còn đến tìm bà, xin bà nói giúp với paparazzi để không công khai ảnh, nếu không người vợ có thể sẽ không chịu nổi áp lực.

Bà Trần Lam. Ảnh: Weibo

Khía cạnh thứ hai bà Trần đề cập tới là tài sản. Theo bà, các gia đình giàu có ở Hong Kong thường cô lập tài sản thông qua quỹ tín thác. Ngay cả khi hôn nhân tan vỡ, người phụ nữ cũng không thể yêu cầu phân chia tài sản mà chỉ nhận được một khoản trợ cấp sinh hoạt cố định hoặc trợ cấp nuôi con. Bà khẳng định: "Việc chia của cải một gia đình giàu có chỉ là ảo tưởng".

Khía cạnh thứ ba bà đề cập tới là vị trí của người phụ nữ khi bước chân vào hào môn. Các cô gái, sau khi trở thành vợ của người giàu, đã từ bỏ sự nghiệp và phụ thuộc vào chồng. Không độc lập về tài chính, họ chỉ có thể âm thầm chịu đựng việc chồng phản bội. Có người thậm chí còn chờ chồng lăng nhăng hơn một thập kỷ mới trở về với gia đình, "khi tuổi trẻ và lòng tự trọng đã không còn" - bà nói. Bà Trần dẫn chứng trường hợp của một "Nữ hoàng màn ảnh" thời kỳ đầu của điện ảnh Hong Kong, đã kết hôn với con trai của một doanh nhân nổi tiếng Vân Nam, sau đó tự tử vì chồng ngoại tình.

Bà Trần cũng kể những trường hợp ngoại lệ, lấy chồng giàu có, hôn nhân hạnh phúc nhờ "nền tảng gia đình và sự giáo dục cá nhân", tuy nhiên chỉ là thiểu số. Theo bà, cảm giác an toàn thực sự của một người phụ nữ không đến từ hào quang sự giàu có, mà là do chính họ tạo dựng. "Dù thế nào đi nữa, phụ nữ vẫn phải tự lực cánh sinh", bà nhấn mạnh. Trần Lam lấy chính mình ra làm ví dụ: Là vợ của ông Hướng Hoa Cường, bà chưa bao giờ là một con đỉa phụ thuộc, thậm chí là người bạn đời mạnh mẽ, có thể tự mình đưa ra quyết định kinh doanh và đạt thành công, khiến chồng nể trọng.

Chia sẻ của bà Trần được nhiều người đồng tình, tuy nhiên một số ý kiến phản bác, nói: "Nếu lấy gia đình giàu có mà bất hạnh, tại sao bà và Quách Bích Đình (con dâu bà Trần) lại là ngoại lệ?". Một số tin rằng điều bà nói "đều là thật và thực tế".

Bà Trần Lam và con dâu Quách Bích Đình. Ảnh: Weibo

Trần Lam tên thật là Trần Minh Dĩnh, hiện làm Phó Chủ tịch Tập đoàn China Star, vợ của ông Hướng Hoa Cường - người được ví là "trùm xã hội đen Hong Kong". Bà là một nhân vật nổi tiếng tại Hong Kong từ nhiều năm trước, thu hút sự chú ý rộng rãi nhờ kinh nghiệm sống, giá trị sống và động lực kinh doanh. Cùng chồng, bà "khai phá" ra những ngôi sao như Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa, đồng thời thúc đẩy thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hong Kong. Năm 2003, bà trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên được The Hollywood Reporter bình chọn là một trong "100 Phụ nữ hàng đầu trong ngành giải trí toàn cầu".

Chồng bà - ông Hướng Hoa Cường - là người có thế lực mạnh ở giới giải trí, khiến những ngôi sao hạng A như Lý Liên Kiệt, Nhậm Đạt Hoa, Lưu Gia Linh hay Tăng Chí Vỹ nể trọng. Ông được gọi là "trùm xã hội đen Hong Kong". Vợ ông - bà Trần Lam - cũng là người có tiếng nói trong showbiz.