Hôn nhân hạnh phúc hơn 40 năm của cặp sao 'Tiếng chim hót trong bụi mận gai'

Rachel Ward và Bryan Brown trên trường quay 'Tiếng chim hót trong bụi mận gai'.

Khi đến Australia tham gia bộ phim kinh điển này, Rachel Ward phải lòng Bryan Brown ngay từ lần đầu gặp mặt. Trong phim, Rachel vào vai Meggie - người yêu sâu đậm linh mục Ralph (Richard Chamberlain đóng) nhưng không thể đến với ông, sau đó kết hôn với Luke O’Neill (Bryan Brown) mà không có tình yêu. Trái ngược với câu chuyện trên màn ảnh, ngoài đời, Rachel và Bryan dành cho nhau tình cảm thật sự.

Trong phỏng vấn năm 2019, Rachel thừa nhận bị thu hút bởi vóc dáng và sức hấp dẫn của bạn diễn. Khi được hỏi ai là người chủ động trước, nữ diễn viên hài hước cho biết chồng "chậm như mưa dầm" đến mức cuối cùng bà phải lên tiếng.

Cặp sao "phim giả tình thật".

Chỉ vài tháng sau khi quen nhau, Bryan Brown cầu hôn Rachel. Họ kết hôn vào năm 1983 khi bộ phim lên sóng và lần lượt sinh ba người con Rosie, Matilda, Joseph.

Trước khi gặp Rachel, Bryan chưa từng nghĩ tới chuyện lập gia đình do ám ảnh từ việc cha bỏ đi khi ông còn nhỏ, để mẹ một mình nuôi hai con. Tuy nhiên, mối duyên với Rachel đã khiến ông thay đổi hoàn toàn suy nghĩ.

Lễ cưới của Rachel và Bryan năm 1983.

Nam diễn viên từng chia sẻ với Mirror năm 2022 rằng ông luôn biết ơn Tiếng chim hót trong bụi mận gai không chỉ bởi mang lại thành công trong sự nghiệp, còn vì đã cho ông một cuộc hôn nhân bền vững và gia đình hạnh phúc suốt gần 40 năm.

Rachel, Bryan Brown và Richard Chamberlain trong tập 3 phim 'Tiếng chim hót trong bụi mận gai'

Cặp sao vốn có xuất thân trái ngược: Bryan lớn lên trong gia đình lao động ở Sydney, còn Rachel được nuôi dưỡng trong môi trường thượng lưu tại Anh. Chính sự khác biệt ấy tạo nên sự bổ sung và gắn kết. Rachel cho biết bà trân trọng những giá trị sống vững vàng và nhân cách của chồng.

Vì tình yêu, Rachel quyết định ở lại Australia cùng Bryan. Dù xa quê hương là điều không dễ dàng với ngôi sao người Anh, Bryan luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp bà gắn bó với mảnh đất mới.

Sau hơn bốn thập kỷ, Rachel, 68 tuổi và Bryan, 78 tuổi, hiện lên ông, lên bà với hai cháu ngoại. Gia đình sống tại một trang trại nuôi bò ở thung lũng Nambucca, bang New South Wales, Australia.

Vợ chồng diễn viên dự sự kiện năm 2018.

Dù hôn nhân bền chặt, cả hai khẳng định họ không phụ thuộc lẫn nhau. Những năm gần đây, Rachel dành phần lớn thời gian chăm sóc trang trại và thực hiện phim tài liệu Rachel’s Farm, trong khi Bryan vẫn tiếp tục đóng phim và thường xuyên ở lại căn nhà riêng tại thành phố.

"Tôi ổn khi ở một mình, anh ấy cũng vậy. Sau 40 năm hôn nhân, việc có chút không gian riêng là điều cần thiết. Chúng tôi tôn trọng sự độc lập của nhau", Rachel chia sẻ với Women’s Weekly năm 2024.

Rachel Ward là diễn viên, đạo diễn và nhà biên kịch người Anh - Australia, bắt đầu sự nghiệp trên màn ảnh từ cuối những năm 1970 sau khi làm người mẫu cho các tạp chí quốc tế như Vogue và Cosmopolitan. Bà được biết đến rộng rãi nhất qua vai Meggie Cleary trong mini-series kinh điển The Thorn Birds (Tiếng chim hót trong bụi mận gai, 1983), vai diễn mang về cho bà đề cử Quả Cầu Vàng. Trong những năm 1980, Rachel tiếp tục xuất hiện trong nhiều phim Hollywood như Against All Odds và Dead Men Don’t Wear Plaid. Sau đó, bà chuyển hướng sang viết kịch bản và đạo diễn, thực hiện nhiều bộ phim ngắn đoạt giải, trình chiếu tại các liên hoan phim quốc tế.

Rachel Ward hiện tại, bên con gái Matilda và cháu ngoại.

Bryan Brown là diễn viên người Australia, nổi bật từ cuối thập niên 1970. Ông ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Breaker Morant, A Town Like Alice và The Thorn Birds. Với lối diễn xuất nam tính, điềm đạm, Bryan Brown thành công ở cả thị trường Australia lẫn Hollywood. Trong sự nghiệp kéo dài gần năm thập kỷ, ông tham gia hàng chục bộ phim điện ảnh và truyền hình, đồng thời nhận nhiều giải thưởng uy tín. Ngoài diễn xuất, Bryan Brown đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất và tích cực tham gia các dự án nghệ thuật tại quê nhà.