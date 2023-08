Hoàng Thuỳ Linh tổ chức concert sau 13 năm

Mới đây trên Facebook cá nhân, Hoàng Thùy Linh vừa công bố concert có tên Vietnamese thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Theo đó, concert sẽ diễn ra vào thứ 6 ngày 29/9/2023 tại nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM. Tuy nhiên, ê-kíp của giọng ca 8X chưa tiết lộ cụ thể sơ đồ sân khấu, giá vé.

Hoàng Thùy Linh công bố tổ chức concert

Nhà thi đấu này được xây dựng năm 2000 và 3 năm sau hoàn thành, có sức chứa 5.000 khán giả, tối đa 8.000. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện giải trí như lễ chào đón Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên hồi tháng 1/2022, đêm diễn trang phục văn hóa dân tộc, bán kết và chung kết của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022…

Nữ ca sĩ có 13 năm theo đuổi âm nhạc

Bên dưới bài viết của Hoàng Thùy Linh, nhiều bạn bè, người hâm mộ bày tỏ sự háo hức, để lại bình luận chúc mừng và hỏi về cách thức mua vé: "Chúc mừng chị ạ, chúng em đã sẵn sàng rồi", "Mua vé như thế nào vậy ạ?", "Chờ giá vé thôi", "Chúc mừng em, 13 năm lăn lộn với âm nhạc"...

Hoàng Thùy Linh hoạt động giải trí với vai trò diễn viên, ca sĩ... và để lại ấn tượng với nhiều dự án như sitcom "Nhật ký Vàng Anh", phim "Đường đời", "Trò đùa của số phận", "Đi về phía mặt trời"...

Năm 2006, Hoàng Thùy Linh thi đỗ thủ khoa lớp Đạo diễn truyền hình - Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Hoàng Thùy Linh vướng scandal đời tư khiến cô phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật, ở ẩn suốt thời gian dài.

Cô gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp âm nhạc

Năm 2012, cô tái xuất showbiz với vai trò ca sĩ, tham gia một số chương trình truyền hình như "Hòa âm ánh sáng", giám khảo của "So You Think You Can Dance - Thử thách cùng bước nhảy".

Tên tuổi của Hoàng Thùy Linh thật sự "gây sốt" khi ra mắt MV "Để Mị nói cho mà nghe". Thậm chí câu hát "Để Mị nói cho mà nghe" trở thành trào lưu của giới trẻ. Nối tiếp thành công, giọng ca 8X cho ra mắt MV "Tứ phủ" mang âm hưởng dân gian, MV "See tình", "Bo xì bo"...

Đặc biệt "See tình" không chỉ "gây bão mạng" ở Việt Nam mà còn lan ra thế giới. Bản remix ca khúc hiện đạt 55 triệu lượt xem. Hàng loạt người nổi tiếng ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Philippines... như Lee Seung Hoon (nhóm Winner), nữ diễn viên Chúc Tự Đan, diva Đài Loan Thái Y Lâm, cầu thủ Eric Tai... cũng yêu thích cover hoặc nhảy theo giai điệu của bài hát.

Hoàng Thùy Linh nhận được nhiều giải thưởng lớn

Tại Giải thưởng âm nhạc Cống Hiến lần thứ 15, Hoàng Thùy Linh xác lập kỉ lục chiến thắng 4 hạng mục trong cùng 1 năm.

Năm 2019, tại giải Làn sóng xanh, Hoàng Thùy Linh chiến thắng 8 hạng mục với ca khúc "Để Mị nói cho mà nghe"

Tiếp đó với Làn sóng xanh lần thứ 25 (trao giải vào tháng 1/2023), Hoàng Thùy Linh cũng 5 lần được xướng tên nhận giải thưởng cho các hạng mục: ca khúc "See Tình" nhận giải Top 10 ca khúc được yêu thích nhất, giải Hòa âm phối khí và Ca khúc của năm. Ngoài ra 2 giải thưởng quan trọng khác mà Hoàng Thùy Linh nhận được là Album của năm với CD "LINK" và giải thưởng Nữ ca sĩ của năm.

