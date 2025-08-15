Những lần Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu sánh đôi

Sáng 15/8, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh trở thành tâm điểm chú ý khi loạt hình ảnh được cho là ghi lại cuộc sống riêng tư của họ lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, cặp sao bị nghi đã về chung nhà và có hai con song sinh. Tuy nhiên, phía nữ ca sĩ từ chối bình luận về thông tin này.

Lần gần nhất Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh công khai sánh đôi là trên sân khấu V Concert với chủ đề "Rạng rỡ Việt Nam" tối 9/8. Cả hai hòa giọng và nhìn nhau say đắm trước hàng chục nghìn khán giả.

Hồi tháng 3, rapper 36 tuổi đến chúc mừng ca sĩ 37 tuổi ra mắt phim tài liệu Chúng ta là người Việt Nam.

Cặp sao thu hút ống kính khi ôm nhau trên thảm đỏ. Sau đó Đen Vâu vào rạp, ngồi hàng ghế cuối thưởng thức phim tài liệu do êkíp Hoàng Thùy Linh sản xuất.

Tối 31/12/2024, họ diễn chung trong đêm nhạc countdown mừng năm mới tại TP HCM.

Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh chụp ảnh thân thiết trong hậu trường. Đây là lần đầu họ cùng xuất hiện sau tin đồn đã về chung nhà và có con vào tháng 8 năm ngoái.

Cả hai diện trang phục đồng điệu trong MV Miền đất hứa, ra mắt tối 27/11/2023.

Hoàng Thùy Linh vướng tin đồn hẹn hò nam đồng nghiệp từ cuối năm 2022. Mối quan hệ của họ được chú ý hơn khi Đen Vâu bất ngờ xuất hiện trong đêm nhạc Vietnamese của đàn chị hồi tháng 9/2023. Sau đó, họ hòa giọng trong MV Miền đất hứa, kể về tình yêu của một đôi trai gái tìm thấy bình yên bên nhau.

Tháng 8/2024, trên mạng xã hội tiếp tục rộ tin đồn Hoàng Thùy Linh sinh đôi, tổ chức lễ ăn hỏi và được bắt gặp về cùng nhà với Đen Vâu. Tuy nhiên, mẹ cô nói "không nắm được thông tin". Hai nghệ sĩ cũng giữ im lặng, không phản hồi bất kỳ ồn ào nào về mình.

Hoàng Thùy Linh sinh năm 1988, lớn lên tại Hà Nội. Năm 2007, sau khi đỗ thủ khoa lớp Đạo diễn truyền hình - Đại học Sân khấu Điện ảnh, cô được mời đảm nhận vai Vàng Anh trong phần hai phim Nhật ký Vàng Anh. Năm 2013, cô đóng chính trong phim Thần tượng do ông bầu Quang Huy đạo diễn. Năm 2018, người đẹp ra mắt tự truyện Vàng Anh và Phượng hoàng. Năm 2019, cô phát hành album Hoàng tổng kết 10 năm ca hát, gây tiếng vang với các bản hit: Để Mị nói cho mà nghe, Kẻ cắp gặp bà già, Duyên âm. Cùng năm, cô đoạt danh hiệu "Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc châu Á" ở giải MAMA tại Hàn Quốc. Thành công của album thứ 4 mang tên Link tiếp tục giúp cô ghi dấu ấn. See tình - ca khúc thành công nhất album - tạo cơn sốt dance cover tại Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều quốc gia. Tháng 9/2023, Hoàng Thùy Linh tổ chức concert Vietnamese ở TP HCM.

Đen Vâu tên thật Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1989 ở Hạ Long. Anh là tác giả các hit: Đưa nhau đi trốn, Đi theo bóng mặt trời, Cô gái bàn bên, Ta và nàng... Tại chương trình Bài hát Việt năm 2011, rapper đoạt giải "Bài hát được khán giả yêu thích nhất" với ca khúc Cây bàng. Năm 2019, anh tổ chức liveshow kỷ niệm 10 năm vào nghề. Đen Vâu là một trong những nghệ sĩ có nhiều MV đứng đầu top thịnh hành YouTube nhất với loạt ca khúc như: Anh đếch cần gì nhiều ngoài em, Bài này chill phết, Hai triệu năm, Lối nhỏ, Một triệu like, Trời hôm nay nhiều mây cực, Đi về nhà, Trốn tìm, Mang tiền về cho mẹ...