Hòa Minzy tiếp tục nhận tin vui

Mới đây, Music Awards Japan 2026 (MAJ 2026) diễn ra tại Tokyo, thu hút sự quan tâm của khán giả châu Á khi quy tụ nhiều đại diện đến từ các thị trường âm nhạc khác nhau. Với khán giả Việt, tâm điểm của sự kiện gọi tên Hòa Minzy.

Tại sự kiện, Hòa Minzy gây ấn tượng với diện mạo chỉn chu và mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam. Trên thảm đỏ, nữ ca sĩ diện thiết kế tông vàng kim lấy cảm hứng từ trang phục cung đình truyền thống, kết hợp áo choàng dài và mấn đội đầu được đính kết cầu kỳ. Layout makeup trong trẻo, nụ cười rạng rỡ cùng thần thái tự tin giúp tổng thể của Hòa Minzy vừa lộng lẫy, sang trọng vừa có điểm nhấn riêng giữa thảm đỏ quốc tế.

Hòa Minzy trên thảm đỏ Music Awards Japan (MAJ) 2026 - giải thưởng âm nhạc quốc tế lớn nhất Nhật Bản

Đặc biệt sau đó, nữ ca sĩ quê Bắc Ninh với ca khúc "Bắc Bling" đã được vinh danh ở hạng mục Special Award: Vietnamese Popular Music (Giải thưởng đặc biệt dành cho âm nhạc đại chúng Việt Nam), trở thành đại diện nổi bật của Việt Nam xuất hiện tại MAJ năm nay.

Khi lên sân khấu nhận giải, Hòa Minzy tiếp tục ghi điểm với hình ảnh rạng rỡ trong thiết kế đỏ nổi bật, đính kết lấp lánh. Nữ ca sĩ mở đầu phần phát biểu bằng tiếng Nhật, gửi lời chào đến khán giả có mặt tại sự kiện trước khi bày tỏ niềm vui khi được nhận giải thưởng của Music Awards Japan 2026. Cô gửi lời cảm ơn tới khán giả Việt Nam, bà con người dân Bắc Ninh.

"Xin được gửi lời cảm ơn tới tình cảm của tất cả quý vị khán giả thân thương của Hòa Minzy tại Việt Nam. Cảm ơn bà con người dân Bắc Ninh, xin được cảm ơn gia đình và đặc biệt là những người anh em, những người không thể thiếu để tạo nên sự thành công của dự án Bắc Bling và dự án Nỗi Đau Giữa Hòa Bình", Hòa Minzy chia sẻ trong khoảnh khắc được vinh danh.

Hòa Minzy trên sân khấu trao giải.

Vietnamese Popular Music tại Music Awards Japan 2026 là hạng mục đặc biệt nhằm ghi nhận ca khúc từng chiến thắng Ca khúc của năm hoặc giải thưởng tương đương tại một giải thưởng âm nhạc uy tín ở Việt Nam. Vì vậy, chiến thắng của "Bắc Bling" tại Music Awards Japan không chỉ đến từ sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống đại chúng, mà còn gắn với sự ghi nhận trước đó tại thị trường âm nhạc trong nước.

Trước khi được gọi tên tại Music Awards Japan 2026, "Bắc Bling" - sản phẩm kết hợp giữa Hòa Minzy, nghệ sĩ Xuân Hinh, Masew và Tuấn Cry vào năm 2025 - đã sở hữu "dày thành tích" trong nước.

Việc "Bắc Bling" được vinh danh tại Music Awards Japan 2026 cho thấy sức lan tỏa của ca khúc đã vượt ra ngoài phạm vi trong nước. Đồng thời cho thấy Hòa Minzy đang có một trong những giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp.