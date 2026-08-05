Ảnh sao 5/8: Thu Minh hãnh diện về Hương Tràm

Ca sĩ Thu Minh nhắc lại kỷ niệm hội ngộ Hương Tràm trên sân khấu cuối tuần qua. Cô cho biết phải kiềm nén cảm xúc trong những câu hát đầu tiên để không nghẹn ngào, ảnh hưởng đến tiết mục.

Ca sĩ còn bày tỏ hạnh phúc khi đồng hành Hương Tràm ở cột mốc mới trong sự nghiệp. 'Học trò của tui toàn khủng long tài năng và thành đạt thôi nhé. Cho mình hãnh diện chút nha', Thu Minh viết.

Diễn viên Tăng Thanh Hà chuẩn bị món cheesy crab dip ăn kèm súp rau củ và bánh mì cho bữa tối gia đình. Cô cho biết làm thêm hai con cua cùng nhiều phô mai để cả nhà thưởng thức.

Diễn viên Tiến Luật đăng ảnh vợ - diễn viên Thu Trang - bế một trong hai con gái sinh đôi. Anh kể: "Ai nói con gái đeo ba. Chỉ lúc vui chơi mới theo ba, còn mệt là chạy sang mẹ", đồng thời đùa mình "để dành sức bế vợ".

Ca sĩ Trịnh Thăng Bình (thứ ba từ trái qua) chuẩn bị bánh Trung thu và quà tặng các nghệ sĩ tham gia chương trình 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'. Anh cho biết cả nhóm đón Tết Trung thu sớm như một đại gia đình.

Ca sĩ Thanh Thảo hội ngộ Dương Triệu Vũ tại tiệc sinh nhật một người bạn ở Mỹ.

Vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình đưa các con du lịch Nhật Bản. Lý Bình cho biết có những nơi "chỉ cần đặt chân đến là đủ để nhớ rất lâu".

Ca sĩ Jang Mi đăng loạt ảnh trong chuyến du lịch Trung Quốc, đồng thời trích lời một ca khúc để chia sẻ cảm xúc.

Sau hành trình tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026', ca sĩ 14 Casper phát hành MV solo đầu tay mang tên Taking A Break. Sản phẩm đánh dấu bước chuyển trong sự nghiệp sau chương trình, được đầu tư từ khâu sáng tác, sản xuất đến hình ảnh.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh cùng mẹ và các con nghỉ dưỡng tại Cù Lao Mái Nhà, Phú Yên (Đắk Lắk).

Diễn viên Dương Cẩm Linh cho biết cô gắn bó với thiền và luyện tập hơi thở từ khi còn trẻ. "Những điều âm thầm vun đắp đã trở thành nội lực giúp mình vững vàng trước biến cố cuộc sống", cô nói.