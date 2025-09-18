Hoà Minzy bùng nổ trong "Sao nhập ngũ"

Tập lần này đưa dàn nghệ sĩ trải nghiệm huấn luyện xe tăng, hội thao "cướp bóng" đầy căng thẳng và đánh dấu sự trở lại của Chi Pu sau khi vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Mở đầu tập 7, các chiến sĩ được thực hành cơ động xe tăng vượt bãi mìn, tiến công mục tiêu ở khoảng cách 1.000m. Ba kíp xe gồm Trang Pháp, Tăng Phúc, Linh Ngọc Đàm, PewPew (kíp 114); Hậu Hoàng, Thiên Ân, Tim, LyLy (kíp 112) và Bình An, Huỳnh Anh, Linh Ngọc Đàm (kíp 043).

Các nghệ sĩ trong thử thách "Sao nhập ngũ"

Dù lần đầu trải nghiệm, các nghệ sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ trong không gian chật hẹp, ngột ngạt của xe tăng. Kíp 114 của Trang Pháp cán đích đầu tiên, mang về chiến thắng. Khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh mục tiêu đã khép lại phần thi trong niềm tự hào của các nghệ sĩ.

Nếu phần thi xe tăng khơi gợi cảm xúc hào hùng, thì hội thao "cướp bóng" lại đẩy không khí lên cao trào. Hòa Minzy trở thành điểm nhấn với tinh thần quả cảm, dù bị Thiên Ân nhấc bổng và quật xuống sàn, cô vẫn ôm chặt trái bóng, giúp đội giành chiến thắng. Màn thi đấu khiến đồng đội và khán giả khâm phục, gọi nữ ca sĩ là "nữ chiến binh nhỏ bé".

Hoà Minzy lăn xả hết mình trong "Sao nhập ngũ"

Cuộc đối đầu giữa hai đội trưởng Bình An và Huỳnh Anh cũng tạo nên cao trào. Huỳnh Anh chọn lối chơi xông pha, thi đấu liên tục bốn lượt khiến anh gặp chấn thương trật khớp gối. Trong khi đó, Bình An áp dụng chiến thuật phân phối lực lượng nhưng cũng gặp không ít khó khăn.

Khán giả mong chờ phần thể hiện trong tập tiếp theo của Chi Pu

Cuối tập, Chi Pu gây bất ngờ khi trở lại sau khi vắng mặt ở thử thách xe tăng. Cô cùng Anh Tú, Trang Pháp và Độ Mixi bước vào trận cướp bóng đối đầu với liên minh của Hậu Hoàng, Tim, Diệu Nhi, PewPew.

Hình ảnh Chi Pu kiên cường chống đỡ vòng vây của đối thủ trở thành điểm nhấn, mở ra sự chờ đợi ở tập tiếp theo.