Liên Bỉnh Phát ngồi xe lăn, nói lời chia tay "Chiến sĩ quả cảm"

“Chết” hay “sống” trong thử thách khắc nghiệt: dàn sao “tơi tả”

Bên cạnh đó, Hưng Nguyễn gây ấn tượng với năng lượng vượt bậc trước mọi thử thách thể lực. Lê Dương Bảo Lâm hoảng loạn trước bom nổ liên hoàn, tưởng như "có thể chết". Kiều Minh Tuấn khóc thét khi đối diện thử thách khắc nghiệt ngay phút đầu. Tiến Luật, Thành Trung kiệt sức trong bài huấn luyện vượt thép gai, vác gỗ nặng 20kg.

Phan Mạnh Quỳnh than trời: "Chương trình này thực tế quá, mệt ngoài sức tưởng tượng". Song Luân "sốc" nặng khi bom nổ bất ngờ, súng vang trời bên tai. Neko Lê hoảng hốt: "Không ngờ Chiến sĩ quả cảm chơi khó như vậy".

Long Hạt Nhài thừa nhận: "Lò luyện thép là cái tên đúng nhất để diễn tả nơi này" còn khán giả nghẹt thở chứng kiến dàn nghệ sĩ bước vào "Lò luyện thép" của lực lượng CAND.

Tất cả những điều đó được thể hiện rõ trong tập 7 "Chiến sĩ quả cảm" với bối cảnh bom nổ, đạn bay, liên hoàn thử thách sức nặng trong "Lò luyện thép" vắt kiệt sức bền của dàn nghệ sĩ.

Với chủ đề "Lò luyện thép", đây không chỉ là một ẩn dụ mà còn khắc họa chân thực về môi trường huấn luyện khắc nghiệt - nơi từng người chiến sĩ được tôi rèn ý chí, bản lĩnh và tinh thần thép.

Ở đó, mỗi bước đi là một lần kiểm soát, mỗi ánh nhìn là một lần cảnh giác, mỗi chuyển động là lời thề sẵn sàng bảo vệ bình yên của nhân dân. Giữa ranh giới mong manh của trật tự và hỗn loạn, lực lượng Cảnh sát cơ động chính là lá chắn thầm lặng, kiên định giữ gìn an ninh cho Tổ quốc.

Liên Bỉnh Phát gặp chấn thương nên phải chia tay chương trình

Sau một thời gian gắn bó, diễn viên Liên Bỉnh Phát nói lời tạm biệt, Quốc Thiên bất ngờ vắng mặt, Binz - Hưng Nguyễn gia nhập đội hình "Chiến sĩ quả cảm".

Xuất hiện qua đoạn clip ngắn, ngồi trên xe lăn với chấn thương nghiêm trọng và gửi lời chào tạm biệt đầy nghẹn ngào: "Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các đồng chí vì không thể đi cùng mọi người trong chặng hành trình này. Tôi đã bị chấn thương ở chân. Mấy ngày trước, tôi cũng rất phấn khích vì lực lượng chúng ta sắp đến, nhưng rất tiếc là không được. Chúc cho các anh em giữ được sức khỏe tốt để hoàn thành nhiệm vụ. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau".

Quốc Thiên cũng thông báo anh sẽ tạm thời không đồng hành cùng "Chiến sĩ quả cảm" trong vài ngày tới. Lấp đầy cho những khoảng trống này là sự xuất hiện của Binz và Hưng Nguyễn. Tiến Luật thừa nhận đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Binz có mặt, bởi anh không nghĩ nam rapper sẽ nhận lời tham gia một chương trình đặc thù như thế này.

Trước màn "chất vấn" nửa đùa nửa thật từ Lê Dương Bảo Lâm, Binz mộc mạc thú nhận: "Em không có gì ngoài thể lực". Trong khi đó, Hưng Nguyễn lập tức được Ngô Kiến Huy khen ngợi bởi sức bền và phong độ thể lực đáng nể.

Các chiến sĩ nhập vai có một hành trình đáng nhớ

Đội hình 12 chiến sĩ nhập vai Cảnh sát cơ động với hành trình huấn luyện khắc nghiệt dưới sự dẫn dắt của Thiếu tá Phùng Hữu Nam. Phan Mạnh Quỳnh ngỡ ngàng: "Trò chơi gameshow gì mệt vậy. Tôi không biết mấy chương trình thực tế khác có thực tế không, chứ chương trình này thì đúng thực tế luôn. Quá mệt". Tiến Luật thì nghiến chặt răng, tự nhủ: "Tôi mệt nhưng cố gắng hết sức. Bởi tôi biết đây là trải nghiệm mà cả đời mình sẽ không có lần thứ hai".

Binz cũng bày tỏ: "Nhiệm vụ khó nhằn đến mức tôi nghĩ nó chạm đến giới hạn thể chất của tôi rồi. Nhưng ý chí thì vẫn chưa bị khuất phục". Trong khi đó, Ngô Kiến Huy liều mình vượt thử thách với đôi chân chấn thương: "Hầu như mọi lực đều dồn vào chân phải. Nhưng ý chí buộc tôi phải vượt qua, bằng mọi giá".

12 chiến sĩ nhập vai "Cảnh sát cơ động"

Song Luân choáng váng khi bom nổ bất ngờ ngay trong lúc tập luyện: "Khủng khiếp! Tôi không nghĩ chương trình lại chơi thật đến vậy". Long Hạt Nhài khẳng định: "Không từ nào có thể diễn tả chính xác được cái tên 'Lò luyện thép' mà Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố được phong tặng".

Hưng Nguyễn thì phấn khích: "Tiếng súng rất to nhưng mà càng to càng làm tôi "máu" hơn". Còn Lê Dương Bảo Lâm vẫn chưa hết hoảng loạn: "Thử thách thật đến mức tôi tưởng mình có thể chết. Bom nổ bùm bùm ngay bên tai".

"Lò luyện thép" không chỉ tôi rèn cơ bắp và thể lực, mà còn khắc sâu một chân lý: người chiến sĩ quả cảm là người dám đứng vững trước khói lửa, để rồi bước ra kiêu hãnh, vững vàng như thép đã qua tôi luyện.