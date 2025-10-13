Sinh viên ĐH Công nghiệp trải nghiệm hoạt động người lính

Chiều 12/10, tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, hàng nghìn sinh viên đã có dịp giao lưu với hai nghệ sĩ được yêu thích: Hậu Hoàng và Hải Đăng Doo.

Sự kiện mang đến không gian giao lưu, trải nghiệm và biểu diễn đậm chất quân ngũ, lan tỏa tinh thần kỷ luật, đoàn kết và niềm tự hào dân tộc đến thế hệ trẻ.

Ngay từ đầu giờ chiều, khuôn viên trường đã rộn ràng trong không khí lễ hội với hàng loạt hoạt động trải nghiệm quân ngũ và mini game tương tác như: ném phi tiêu, hít đất, kè chân điều lệnh, thử thách tâng bóng...

Những trò chơi mô phỏng hoạt động rèn luyện của chiến sĩ không chỉ mang tính giải trí mà còn giúp sinh viên rèn luyện thể lực, sự khéo léo, tinh thần kỷ luật, sự đoàn kết,...

Đặc biệt, các hoạt động này có sự đồng hành trực tiếp của Thượng úy Nguyễn Phạm Thanh Tùng (Trợ lý Công tác quần chúng, Ban Chính trị Trung đoàn Bộ binh 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) trong vai trò cố vấn và giám khảo.

Với sự tận tình hướng dẫn, Thượng úy Tùng đã giúp sinh viên hiểu thêm về đời sống quân ngũ, mang đến những trải nghiệm chân thực và bầu không khí hào hứng xuyên suốt chương trình.

Sự xuất hiện của Hậu Hoàng và Hải Đăng Doo - hai gương mặt quen thuộc của Sao Nhập Ngũ đã khiến không khí như vỡ òa.

Những tiết mục biểu diễn đặc sắc như “Dỗi”, “Thiên mệnh”, “Cô gái mở đường”, “Chuyện chúng ta sau này” được 2 nghệ sĩ thể hiện đầy cảm xúc và nhận được sự ủng hộ, reo hò từ khán giả.

Không chỉ mang đến âm nhạc, hai nghệ sĩ còn chia sẻ những kỷ niệm, thử thách đáng nhớ trong quá trình tham gia Sao Nhập Ngũ, giúp sinh viên hiểu hơn về ý chí, nghị lực và tinh thần bền bỉ của người lính.

“Chúng mình học được rất nhiều điều từ môi trường quân ngũ, đặc biệt là sự kiên định và tinh thần đồng đội. Hy vọng các bạn sinh viên cũng sẽ tìm thấy năng lượng tích cực ấy trong hành trình của riêng mình”, Hậu Hoàng chia sẻ.

Không chỉ mang đến cho sinh viên âm nhạc và niềm vui, Sao Nhập Ngũ Unitour 2025 còn truyền tải thông điệp ý nghĩa về tinh thần tương thân tương ái. Ngay trong chương trình, ekip Sao Nhập Ngũ đã trao tặng 50 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của hoàn lưu bão trong những ngày qua.

“Không chỉ là những người lính trong chương trình truyền hình, chúng tôi muốn lan tỏa tinh thần chiến sĩ thực sự – dũng cảm, sẻ chia và luôn hướng về cộng đồng”, Hải Đăng Doo xúc động nói.

Hành trình Unitour sẽ tiếp tục ghé thăm nhiều trường đại học khác khu vực phía Bắc trong thời gian tới, tiếp tục lan tỏa tinh thần của những người lính thời bình: mạnh mẽ, kỷ luật, nhân ái và luôn sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.