Hoa hậu Philippines 2012 bị sát hại, thi thể trói chặt dưới biển

Ngày 4/8, ngư dân tại Barangay 99 Diit, thành phố Tacloban, phát hiện thi thể Arradaza trôi dạt ngoài khơi. Nạn nhân bị trói tay chân, cổ quấn khóa xe đạp, bịt mắt, bịt miệng, đè bằng bao tải đá, không mặc quần áo và đang trong quá trình phân hủy.

Acquene Arradaza, 35 tuổi, được tìm thấy đã chết dưới biển. Ảnh: Asia Pacific Press

Cảnh sát cho biết Acquene mất tích từ 31/7, sau khi bị ba người đàn ông có vũ trang ép lên chiếc Toyota Wigo màu đen khi đang mua sắm ở thành phố Ormoc. Camera an ninh ghi lại cảnh cô bị khống chế cũng là lần cuối cùng công chúng nhìn thấy hoa hậu.

Trung úy Nova Tan, Sở cảnh sát thành phố Ormoc, cho biết vụ việc chỉ được gia đình báo đúng ngày tìm thấy thi thể, khiến cảnh sát bỏ lỡ cơ hội chặn bắt nghi phạm. "Nếu báo ngay, chúng tôi có thể chặn xe tại các chốt biên giới", ông nói. Nhà chức trách đang truy tìm nhóm gây án, nhận định đây là "vụ tấn công có chủ đích".

Acquene từng giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu thành phố Matag-ob năm 2012. Ảnh: Asia Pacific Press

Acquene là mẹ đơn thân của ba con, từng giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu thành phố Matag-ob năm 2012. Cái chết của cô gây chấn động Philippines, được so sánh với loạt vụ sát hại nhắm vào các người đẹp gần đây. Tháng 7, cựu hoa hậu Ecuador Esther Gabriela Murillo Cruz, 25 tuổi, bị hai người đàn ông đi xe máy phục kích, bắn chết khi đang ngồi ôtô cùng con gái và bạn trai. Trước đó, vận động viên thể hình Luz María Barrera Agatón được phát hiện tử vong bí ẩn trong hồ bơi khi đi nghỉ cùng gia đình.

Các chuyên gia cho rằng điểm chung của những vụ việc này là nạn nhân đều là phụ nữ nổi tiếng, có sức ảnh hưởng, khiến dư luận phẫn nộ và tạo áp lực lớn cho cơ quan điều tra. Nhiều ý kiến kêu gọi chính quyền tăng cường biện pháp bảo vệ an toàn cá nhân cho các nhân vật công chúng, đặc biệt ở những khu vực có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao.