'Hộ linh tráng sĩ' dự vòng sơ tuyển Oscar

Theo quyết định số 2509/QĐ-BVHTTDL, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) giao Công ty TNHH Bình Hạnh Đan và TV360 gửi phim truyện Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng Phim truyện quốc tế Oscar lần thứ 99.

Công ty TNHH Bình Hạnh Đan, TV360 có trách nhiệm phối hợp Cục Điện ảnh đăng ký phim tham dự, gửi các tài liệu theo quy định của ban tổ chức, đồng thời gửi bản phim DCP và đĩa phim có phụ đề tiếng Anh tới ban tổ chức Oscar trước 17h ngày 1/10.

Hộ linh tráng sĩ thua lỗ nặng sau loạt tranh cãi về kịch bản.

Tác phẩm do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn lấy cảm hứng từ truyền thuyết về bảy vị tráng sĩ nhận trách nhiệm đưa 99 quan tài của Đinh Tiên Hoàng Đế nhằm đánh lạc hướng kẻ thù. Hai người trẻ bị cuốn vào hành trình và sự lựa chọn của họ trước những điều lớn lao hơn chuyện riêng tư.

Tác phẩm quy tụ đông đảo dàn diễn viên nhiều thế hệ như Johnny Trí Nguyễn, NSND Tự Long, Tuấn Trần, Trần Thiên Tú, Đỗ Thị Hải Yến, Quách Ngọc Ngoan, Lê Vũ Long, Hứa Vĩ Văn, Đăng Trần …

Ra rạp trước thềm kỷ niệm 2/9, phim nhận nhiều kỳ vọng, được đầu tư lớn nhưng không có doanh thu cao. Đến ngày 26/9, sau hơn một tháng ra rạp, phim mới thu về hơn 38 tỷ đồng, cách rất xa điểm hòa vốn (khoảng hơn 100 tỷ đồng).

Sau những suất chiếu đầu, sự chú ý nhanh chóng chuyển từ quy mô dự án sang chất lượng bản phim. Kịch bản, diễn xuất, nhịp kể và cách truyền tải bối cảnh trở thành những điểm gây tranh luận.

Câu chuyện Hộ linh tráng sĩ còn đặt ra vấn đề lớn hơn kết quả phòng vé của một dự án. Phim lịch sử, huyền sử thường đòi hỏi nguồn lực lớn cho nghiên cứu, phục trang, bối cảnh, đạo cụ, kỹ xảo và thiết kế sản xuất.

Trong khi số lượng tác phẩm thuộc dòng phim này tại Việt Nam chưa nhiều, một dự án quy mô lớn không đạt kết quả thương mại như kỳ vọng có thể ảnh hưởng đến tâm lý của những nhà đầu tư tiếp theo.

Tuy chưa thành công tại các rạp chiếu trong nước, nhưng Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh có hành trình sôi động tại các liên hoan phim quốc tế lớn trong năm. Tác phẩm đang hướng đến Liên hoan phim quốc tế Bangkok tại Thái Lan vào cuối tháng 9 và Liên hoan phim quốc tế Busan tại Hàn Quốc vào giữa tháng 10.