'Trại buôn người' thần tốc vượt 100 tỷ đồng

Đến trưa 28/9, Trại buôn người vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu sau hơn ba ngày khởi chiếu. Riêng trong ngày, phim có hơn 4.800 suất chiếu, bán 127.973 vé, thu khoảng 9,1 tỷ đồng, bỏ xa hai phim đứng sau với doanh thu lần lượt khoảng 793 và 266 triệu đồng.

Trước đó, trong hai ngày đầu công chiếu, tác phẩm thu 19,49 tỷ đồng ngày 25/9 và 22,65 tỷ đồng ngày 26/9.

Phim vượt 100 tỷ đồng chỉ sau hơn ba ngày, trong bối cảnh vẫn duy trì số lượng suất chiếu lớn. Thành tích này giúp tác phẩm nhanh chóng gia nhập nhóm phim Việt có doanh thu đáng chú ý tại phòng vé năm 2026.

Một số chuyên gia điện ảnh nhận định với lượng vé bán ra trong những ngày đầu, phim có cơ sở để tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Tuy nhiên, những cột mốc 200 hay 300 tỷ đồng vẫn phụ thuộc vào khả năng giữ sức hút của phim trong các tuần tiếp theo.

Trại buôn người do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn, khai thác thế giới buôn bán người và đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động xuyên biên giới. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Steven Nguyễn, Huỳnh Minh Kiên, Võ Thành Tâm, Quách Ngọc Ngoan, NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu…

Nhân vật trung tâm là Ny (Steven Nguyễn), thanh niên miền Tây. Khi em gái Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên) cùng bạn tìm việc và rơi vào bẫy của một tổ chức lừa đảo xuyên biên giới, Ny tìm cách giải cứu em.

Để tiếp cận nơi giam giữ, Ny chấp nhận bị bắt để nhập trại. Từ đây, câu chuyện chuyển thành cuộc chiến sinh tồn của nhóm người bị tước đoạt tự do và tìm cách thoát khỏi hệ thống tội phạm.

Đề tài buôn người và lừa đảo trực tuyến không mới trên màn ảnh. Điểm đáng chú ý của Trại buôn người nằm ở cách đạo diễn mở rộng quy mô câu chuyện bằng những đại cảnh đông người và các trường đoạn hành động liên tục.

Ê-kíp huy động hơn 700 diễn viên quần chúng cho các đại cảnh. Không gian khu trại được xây dựng như một thế giới khép kín, nơi những người bị lừa sang biên giới phải đối mặt với bạo lực, truy đuổi và nguy cơ mất mạng.

Với Trại buôn người, đạo diễn Dương Bảo Anh cho thấy tham vọng đưa một đề tài gai góc lên màn ảnh bằng quy mô lớn, nhiều cảnh hành động và đông diễn viên quần chúng.

Với thời lượng 135 phút, phim giữ nhịp kể tương đối nhanh với nhiều cảnh hành động. Các trận đánh không được xây dựng theo màu sắc võ thuật mà thiên về sinh tồn. Nhân vật Ny cũng không phải kiểu anh hùng có khả năng giải quyết mọi hiểm nguy.

Có những thời điểm anh kiệt sức, bị đánh đến không thể đứng dậy. Sự yếu thế của nhân vật khiến cuộc đào thoát trở thành hành trình giằng co giữa sự sống và cái chết thay vì chuỗi chiến thắng dễ dàng.

Mức độ bạo lực được đẩy lên theo diễn biến câu chuyện. Từ những trận đòn cảnh cáo đến các cuộc truy sát, khu trại hiện lên ngày càng khắc nghiệt. Bạo lực không chỉ tạo kịch tính mà còn cho thấy cách tổ chức và vận hành của hệ thống tội phạm.

Dù tạo sức hút tại phòng vé, Trại buôn người vẫn bộc lộ điểm yếu ở kịch bản ôm đồm. Một số nhà phê bình cho rằng việc triển khai nhiều tuyến nhân vật khiến tâm lý Ny chưa được phát triển rõ nét. Các phân cảnh hồi tưởng làm gián đoạn nhịp phim, trong khi những chi tiết nhân vật bị thương nặng vẫn tiếp tục đánh đấm tạo cảm giác thiếu hợp lý.