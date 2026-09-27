Chân dung Á hậu đậu casting phim Trại buôn người nhờ màn tẩy trang, khoe mặt mộc

Sau thời gian tập trung cho thời trang và thử sức với điện ảnh, Á hậu Huỳnh Minh Kiên chính thức tái xuất màn ảnh rộng với "Trại buôn người" do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn. Đây là dự án điện ảnh thứ hai của người đẹp sinh năm 2004, sau "Bus: Chuyến xe một chiều". Trong phim, Minh Kiên đóng vai Út Đẹt - một cô gái Khmer đến từ An Giang, em gái Ny (Steven Nguyễn) - bị cuốn vào đường dây buôn bán người và phải trải qua hàng loạt biến cố sinh tử.

Điều đáng chú ý là nếu khán giả quen nhìn Minh Kiên trong hình ảnh một Á Hậu với nhan sắc chỉn chu, thì Út Đẹt gần như là phiên bản hoàn toàn đối lập. Nhân vật xuất hiện với diện mạo lam lũ, tóc tai, trang phục và gương mặt đều được xử lý để phù hợp với hoàn cảnh khắc nghiệt của câu chuyện. Mỗi ngày, Minh Kiên dành khoảng 20-30 phút cho công đoạn hóa trang, đồng thời nhiều lần phải để bùn đất, bụi bẩn và các yếu tố của bối cảnh tác động trực tiếp lên ngoại hình.

Mới đây, tại buổi premiere "Trại buôn người", Á hậu Minh Kiên kể: "Để được vào vai Út Đẹt thì đó là một cơ duyên. Thật ra, tôi đi casting phim rất nhiều, tuy nhiên khi đi casting phim 'Trại buôn người' là một câu chuyện khá vui".

Á hậu Minh Kiên và Steven Nguyễn vào vai anh em trong "Trại buôn người".

Theo người đẹp, trong buổi casting có khoảng hơn 300 - 400 diễn viên. Nhà sản xuất Mèo Bích Trang sau đó gọi cô lại để tẩy trang, giúp ban giám khảo quan sát diện mạo mộc và chụp hình. Minh Kiên cho biết thời điểm đó cô chỉ giữ một chút hy vọng, chưa nghĩ bản thân có thể được chọn.

Sau đó, cô tiếp tục được ê-kíp mời trở lại để đạo diễn Toni Dương Bảo Anh trực tiếp gặp mặt. Qua buổi trao đổi, đạo diễn nhận thấy Minh Kiên phù hợp với nhân vật Út Đẹt và trao cho cô cơ hội thử sức với vai diễn. "Một ngày khác thì chị Mèo cũng gọi tôi lên lại, để anh Toni diện kiến mặt mộc và chia sẻ về vai diễn, cảm thấy tôi phù hợp", Minh Kiên chia sẻ.

Nhận vai diễn cũng đồng nghĩa với việc Minh Kiên phải đối mặt với áp lực về diễn xuất. Tuy nhiên, chủ đề của "Trại buôn người" là một trong những lý do khiến cô mong muốn tham gia dự án.

Dù để mặt mộc nhưng đôi mắt to tròn, hàng lông mi cong và các đường nét trên khuôn mặt Minh Kiên vẫn rất nổi bật

Gương mặt mộc ngoài đời thực của Á hậu Minh Kiên.

Kể về quá trình quay, Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023 tâm sự mình đã dành thêm thời gian học bơi để có thể thực hiện phân cảnh nhảy sông. Ban đầu cô cũng lo lắng rằng không thể hoàn thành tốt vai diễn vì chưa có quá nhiều kinh nghiệm diễn xuất, gây ảnh hưởng đến tiến độ của ê-kíp.

Vượt qua áp lực, người đẹp sinh năm 2004 khiến người xem bất ngờ vì khả năng diễn xuất và tinh thần lăn xả vì nhân vật. Dẫu vậy, Minh Kiên vẫn ám ảnh bởi mùi hôi của nước sông.

"Trại buôn người" thuộc thể loại hành động, giật gân, hồi hộp có sự tham gia của: NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Huỳnh Minh Kiên, Long Điền,.... Tác phẩm dài 135 phút, khai thác chủ đề về vấn nạn buôn bán người xuyên biên giới, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về cạm bẫy "việc nhẹ lương cao". Tác phẩm lột tả chân thực chốn "địa ngục trần gian" mà các nạn nhân phải chịu đựng, qua đó khắc họa sâu sắc khát vọng sinh tồn và tìm đường thoát thân của họ.

Truyền tải trọn vẹn sự tàn khốc, bộ phim được Cục Điện ảnh dán mãn T18 (hạn chế người xem dưới 18 tuổi). Sau hơn 3 ngày ra rạp, "Trại buôn người" đã gần cán mốc 45 tỷ đồng doanh và vẫn giữ vững Top 1 phòng vé (theo Box Office Vietnam đến 13h30 ngày 26/9).

Minh Kiên được công chúng biết đến rộng rãi sau khi giành danh hiệu Á hậu Miss World Vietnam 2023. Người đẹp cao 1m71, sở hữu vóc dáng nổi bật và từng hoạt động trong lĩnh vực thời trang trước khi định hướng nghiêm túc hơn với diễn xuất. Bên cạnh hình ảnh chỉn chu mỗi khi xuất hiện trước công chúng, Minh Kiên còn nhiều lần gây chú ý với diện mạo đời thường gần như không cần son phấn.

Gương mặt hài hòa, đôi mắt to tròn, hàng mi dài cùng những đường nét rõ nét giúp người đẹp vẫn nổi bật ngay cả khi để mặt mộc. Đây cũng là một trong những lợi thế khiến nhan sắc của Minh Kiên được nhận xét là kiểu đẹp tự nhiên, không quá phụ thuộc vào lớp trang điểm.