Phan Hiển 'nịnh khéo' Khánh Thi

Trên trang cá nhân, Phan Hiển từng chia sẻ rằng anh luôn cảm thấy mình may mắn khi có cơ hội đồng hành cùng Khánh Thi trong cuộc sống. Với anh, bà xã không chỉ là người bạn đời mà còn là người phụ nữ tài năng, bản lĩnh và giàu đức hy sinh. Chính sự tài đức vẹn toàn ấy khiến anh càng trân trọng cuộc hôn nhân của mình, đồng thời luôn biết ơn vì đã có một người vợ như Khánh Thi bên cạnh trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Phan Hiển khoe ảnh hạnh phúc bên Khánh Thi.

Dòng chia sẻ của Phan Hiển nhận được rất nhiều lời động viên của khán giả lẫn người hâm mộ. Thực tế, Phan Hiển không chỉ đồng hành với Khánh Thi trong công việc và gia đình, anh còn nhiều lần thể hiện sự quan tâm, yêu thương dành cho bà xã bằng những cách giản dị nhưng tình cảm. Với anh, việc chăm sóc, chia sẻ và khiến vợ vui là một phần tự nhiên trong cuộc sống hôn nhân.

Sau nhiều năm gắn bó, chuyện tình của Khánh Thi và Phan Hiển vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Từ mối quan hệ thầy trò, cả hai trở thành bạn nhảy, rồi nên duyên vợ chồng và cùng nhau xây dựng gia đình.

Phan Hiển không ít lần dành những lời có cánh cho Khánh Thi. Anh từng cho biết bản thân cảm thấy may mắn khi cưới được người vợ tài đức vẹn toàn. Với nam kiện tướng dancesport, Khánh Thi không chỉ là người phụ nữ anh yêu mà còn là người đồng hành quan trọng trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Phan Hiển không ngại nói những lời ngọt ngào dành cho vợ.

Sự trân trọng ấy được Phan Hiển thể hiện khá tự nhiên. Anh thường dành cho vợ những lời khen về ngoại hình, tài năng và sự hy sinh cho gia đình. Có những chia sẻ tưởng như đơn giản nhưng cho thấy cách anh nhìn nhận Khánh Thi như một người phụ nữ đặc biệt trong cuộc đời mình.

Trong cuộc sống hôn nhân, những lời động viên hay sự ghi nhận đôi khi có ý nghĩa không kém những món quà đắt tiền. Với Khánh Thi, sự đồng hành của chồng cũng trở thành nguồn động lực để chị tiếp tục theo đuổi công việc và chăm sóc tổ ấm.

Trong gia đình, Phan Hiển không chỉ là người chồng mà còn là một người cha đồng hành cùng các con. Anh dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc, đưa đón và theo sát hành trình trưởng thành của các con. Đặc biệt, các con cũng được tiếp xúc với dancesport từ nhỏ và có cơ hội tham gia những hoạt động liên quan đến bộ môn mà bố mẹ theo đuổi.

Với một gia đình mà cả hai vợ chồng đều bận rộn, sự phân chia và chia sẻ công việc trở nên quan trọng. Việc Phan Hiển chủ động đồng hành cùng vợ và các con giúp Khánh Thi có thêm thời gian dành cho công việc chuyên môn.

Gia đình hạnh phúc bình yên của Khánh Thi - Phan Hiển.

Phan Hiển chiều Khánh Thi theo cách của riêng anh: không quá phô trương nhưng thường xuyên thể hiện sự trân trọng dành cho vợ. Và phía sau những khoảnh khắc ngọt ngào được công chúng nhìn thấy là một hành trình dài cả hai cùng học cách thấu hiểu, nhường nhịn và đồng hành với nhau.

Phan Hiển sinh năm 1993, từng giành nhiều huy chương vàng tại các giải đấu quốc gia và quốc tế, trong đó nổi bật là HCV Asian Indoor Games 2009 khi còn rất trẻ. Ở đấu trường khu vực, Phan Hiển gây chú ý khi cùng bạn nhảy Thu Hương và sau này là Nhã Uyên đạt nhiều thành tích cao tại SEA Games. Dấu ấn lớn nhất của anh là tấm HCV SEA Games 30 năm 2019 ở nội dung dancesport Latin. Đây được xem là cột mốc quan trọng, góp phần đưa dancesport Việt Nam vươn tầm khu vực.