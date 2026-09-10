Doanh thu trước nguy cơ lỗ nặng, nhà sản xuất 'Hộ linh tráng sĩ' nói gì?

Tính đến chiều 9/9, tổng doanh thu của Hộ linh tráng sĩđạt hơn 34 tỷ đồng sau gần 2 tuần ra rạp (theo số liệu từ Box Office Vietnam). Được coi là con át chủ bài mùa phim 2/9, vì vậy Hộ linh tráng sĩ khi chưa ra rạp từng được kỳ vọng rất lớn. Thông tin từ nhà sản xuất, phim có kinh phí sản xuất lên tới hơn 100 tỷ đồng với quy mô lớn chưa từng có.

Hộ Linh tráng sĩ cần đạt khoảng 180 tỷ đồng doanh thu phòng vé mới chạm điểm hòa vốn. So với hơn 34 tỷ đồng hiện tại, tác phẩm đang đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng.

Phim “Hộ linh tráng sĩ” đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, bà Ngô Thị Bích Hạnh - đại diện nhà sản xuất cho biết không buồn mà chỉ thương công lao của cả đoàn phim vì hết mình thực hiện dự án.

Theo nhà sản xuất, bộ phim hoàn thành giống như một đứa trẻ bước ra đời, nằm trong vòng tay của khán giả. Vì vây dù vẫn luôn yêu “đứa con tinh thần của mình” nhưng nó có được đón nhận hay không thì tuỳ thuộc vào khán giả.

“Với chúng tôi, hành trình làm về văn hoá và di sản rất dài nên không thể nông nổi và vội vàng. Chúng tôi thực hiện dự án này suốt 10 năm qua. Thời điểm này, ê-kíp phải luôn kiên định, tin vào những thứ mình sẽ và đã làm”, đại diện nhà sản xuất nói.

Trước câu hỏi về việc rút ra được bài học gì, bà Ngô Thị Bích Hạnh thừa nhận mọi thứ đến nhanh “như cơn bão” nên đoàn phim vẫn chưa có thời gian để ngồi lại cùng nhau. Tuy nhiên ê-kíp rút ngắn bộ phim lại để câu chuyện gọn gàng hơn, rạp phim dễ sắp xếp chiếu và khán giả cũng sẽ dễ cảm nhận được câu truyện.

“Đây có thể như bài học làm gương cho những người muốn làm phim huyền sử. Theo tôi, khi liên quan đến những vấn đề lịch sử, chúng ta sẽ phải có rất nhiều thứ để học hỏi”, bà nói thêm.

Đại diện nhà sản xuất cũng phủ nhận việc đây là phim có kinh phí thực hiện lớn nhất Việt Nam. Theo bà, giá trị lớn nhất của dự án này chính là tâm huyết, tình cảm và đóng góp của rất nhiều người.

Phim được đầu tư hoành tráng với chi phí lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện. Lấy bối cảnh triều Đinh đầy biến động sau khi Đinh Tiên Hoàng đột ngột băng hà, phim xoay quanh nhóm 7 vị hộ linh tráng sĩ nhận di nguyện tối mật, hộ tống 99 chiếc quan tài của vua đi theo 7 hướng khác nhau nhằm bảo vệ long mạch đất nước trước các thế lực thù địch.

Ngay sau những suất chiếu sớm, phim nhận được phản hồi tích cực về hình ảnh và các phân đoạn hành động. Đoạn cuối phim cũng nhận phản hồi tích cực về cảm xúc khi câu chuyện càng về sau càng nhấn mạnh chất bi tráng và sự hy sinh của các nhân vật.

Tuy nhiên trái ngược về mặt hình ảnh, phần nội dung lại khiến nhiều người xem hụt hẫng. Kịch bản bị đánh giá là ôm đồm nhưng dàn trải, nhiều tình tiết bỏ ngỏ sau thời lượng gần 3 tiếng. Lời thoại của diễn viên bị chê thiếu cảm xúc và gượng gạo.

Ngoài ra, khâu dựng đôi lúc chưa thật sự liền mạch khi phim phải cùng lúc xử lý nhiều tuyến nhân vật, không gian và lớp thông tin, khiến một vài đoạn chuyển cảnh hơi gấp hoặc khó theo dõi.

Sau vài ngày ra rạp, ê-kíp giới thiệu bản rút gọn do đạo diễn Hàm Trần biên tập lại, thời lượng dài 135 phút, ngắn hơn bản gốc 20 phút. Bản phim mới có lối kể chuyện súc tích hơn, giải quyết được một số hạn chế, như cắt bớt một số phần thoại dài dòng.