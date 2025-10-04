Cận cảnh nhà Hoa hậu Nông Thúy Hằng ở Tuyên Quang tan hoang sau lũ quét

Ngày 3/10, Hoa hậu Nông Thúy Hằng chia sẻ hình ảnh nhà riêng ở Tuyên Quang tan hoang sau lũ quét. "Giờ này năm ngoái đi cứu trợ, giờ này năm nay thì…", Nông Thúy Hằng viết.

Nông Thúy Hằng cho biết do vị trí nhà giáp sông nên nước lũ lên nhanh gây ngập toàn bộ tầng âm và nửa tầng một. May mắn thời điểm lũ quét tràn qua, gia đình cô không có ai ở nhà, chỉ thiệt hại tài sản, vật chất.

Những hình ảnh Nông Thúy Hằng đăng tải cho thấy căn nhà ngập trong bùn đất, nhiều vật dụng ở phòng khách, khu vực bếp và cầu thang bị tàn phá nghiêm trọng.

Hình ảnh nhà Hoa hậu Nông Thúy Hằng sau trận lũ.

Dưới phần bình luận, nhiều người gửi lời động viên tới Hoa hậu Nông Thúy Hằng và gia đình.

Trước đó, nhà Hoa hậu Lương Thùy Linh ở Cao Bằng cũng ngập sâu trong nước lũ. Người đẹp nói dù đang ở xa quê hương vì công việc, cô luôn theo dõi tin tức và cập nhật từ gia đình.

"Mỗi lần gọi về nhìn thấy cảnh nước lũ tràn vào nhà, bà con quê mình oằn mình chống chọi, mất mát nhà cửa, thậm chí cả người thân... Theo dõi thông tin từ báo đài và được mẹ cập nhật tình hình thì nhà mình, quê mình đã ngập trong nước. Không chỉ ở Cao Bằng mà nhiều tỉnh thành khác cũng đang hứng chịu những hậu quả rất nặng nề sau cơn bão Bualoi, lòng mình không khỏi xót xa và lo lắng. Đây là những hình ảnh được cập nhật từ ngay tại nhà Linh lúc này, thật đau xót quá”, cô chia sẻ.

Nhà Hoa hậu Lương Thùy Linh ngập toàn bộ tầng một.

Cơn bão số 10 đổ bộ vào Việt Nam từ đêm 28/9, gây ảnh hưởng nặng nề tới nhiều tỉnh thành.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thống kê đến 9h ngày 3/10 đã có 66 người chết, mất tích, 164 người bị thương, 349 ngôi nhà bị sập đổ, trên 172.000 ngôi nhà hư hỏng, 1.486 điểm trường, 145 cơ sở y tế bị thiệt hại.

Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính tại một số tỉnh là 15.864 tỷ đồng, trong đó Hà Tĩnh khoảng 6.000 tỷ đồng, Tuyên Quang 3.000 tỷ đồng, Lào Cai 2.750 tỷ đồng, Nghệ An 2.120 tỷ đồng, Cao Bằng 750 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng…

Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều nghệ sĩ Việt ủng hộ hàng chục tỷ đồng, chung tay với người dân khắc phục hậu quả bão lũ. Cụ thể, Hà Anh Tuấn (1,31 tỷ đồng), Tùng Dương và những người bạn (một tỷ đồng), Đức Phúc (một tỷ đồng), Nhật Kim Anh (một tỷ đồng), Mỹ Tâm (500 triệu đồng), Tuấn Hưng (500 triệu đồng), Trấn Thành (500 triệu đồng), Hồ Ngọc Hà (500 triệu đồng), Hòa Minzy (300 triệu đồng), Ngọc Trinh (300 triệu đồng), Duy Mạnh và những người bạn (300 triệu đồng), Trường Giang (300 triệu đồng), Lý Hải (300 triệu đồng), Thanh Hằng (200 triệu đồng), Đông Nhi (200 triệu đồng), rapper Đen (200 triệu đồng), Phương Oanh (200 triệu đồng)…