Hậu ồn ào từ hai gia đình, "Anh trai" OgeNus và CiinN có động thái gây chú ý

Mới đây, sau khi Anh Trai "Say Hi" tập 12 lên sóng với 9 màn solo đầu tiên, loạt ca khúc trong chương trình nhanh chóng trở thành trend và được cư dân mạng sử dụng rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Giữa “biển” giai điệu viral ấy, CiiN gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh mới trên Instagram kèm nhạc nền là ca khúc Anh Không Đến Để Rời Đi - bản solo của OgeNus trong chương trình.

Bài đăng gây chú ý của TikToker CiiN.

Động thái này được xem như lời ngầm khẳng định rằng mối quan hệ giữa cả hai vẫn hoàn toàn bình thường sau những ồn ào vừa qua. Không dừng lại ở đó, OgeNus cũng nhanh chóng vào thả tim cho bài đăng của "bạn gái tin đồn".

OgeNus cũng nhanh chóng thả tim bài đăng của "tình tin đồn".

Ca khúc Anh Không Đến Để Rời Đi là phần trình diễn solo của OgeNus trong Chung kết Say Hi, được lấy cảm hứng từ một câu nói viral của MC Trấn Thành. Với giai điệu trẻ trung cùng năng lượng tích cực, bài hát nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Đáng chú ý, phần lời ca khúc cũng gây tranh luận trong những ngày drama nổ ra, khi nhiều người nghe cho rằng đây như lời nhắn gửi ngọt ngào của OgeNus đến “nửa kia”, với những câu hát như: “Chẳng biết phía trước có thứ gì chờ đợi. Nhưng anh dám chắc về một điều rằng anh muốn đến bên đời để yêu em” hay “Vết thương đâu đưa anh chữa đi, luôn có cách để khiến cho em chẳng còn hoài nghi nữa đâu.”

Ca khúc của OgeNus gây chú ý bởi ca từ "chữa lành" về tình yêu.

Thời gian gần đây, nghi vấn hẹn hò giữa OgeNus và CiiN rộ lên từ một bức ảnh chúc mừng sinh nhật thân mật. Khi thông tin lan rộng, mạng xã hội tiếp tục “nóng” hơn khi mẹ của OgeNus đăng tải dòng trạng thái với những cụm từ như “sợ đến mức bỏ chạy” cùng cách nói ẩn ý về bạn gái của con trai.

Mặc dù bài viết sau đó đã được xóa, nhưng dư luận vẫn liên tục bàn tán.

Câu chuyện tình cảm giữa OgeNus, một gương mặt nổi bật trong Anh Trai "Say Hi" 2025 và TikToker CiiN đang trở thành tâm điểm chú ý trên các nền tảng mạng. Dù đôi bên chưa từng chính thức xác nhận, nhưng những động thái qua lại, từ bài đăng sử dụng nhạc đến những cú thả tim đầy ẩn ý khiến người hâm mộ dấy lên suy đoán.

OgeNus và CiiN hiện chưa lên tiếng xác nhận về mối quan hệ này.