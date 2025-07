Tham vọng của Anh trai say hi

Chương trình âm nhạc Anh trai say hi lần đầu tổ chức concert tại Mỹ vào ngày 26 và 27/7, tại PH Live, sân khấu biểu diễn nổi tiếng thuộc khu phức hợp Planet Hollywood, ngay trung tâm Las Vegas Strip. Đây là bước tiến quan trọng đưa hiện tượng game show 2024 ra sân khấu quốc tế.

Anh trai say hi tiếp tục mang concert đến Mỹ sau nhiều đêm bán hết vé ở Hà Nội, TPHCM. Ảnh: NSX.

Ra đời giữa năm 2024, Anh trai say hi do DatVietVAC sáng tạo và sản xuất. Chương trình nhanh chóng trở thành hiện tượng với hơn 18 tỷ lượt xem trên các nền tảng số, nhiều tuần dẫn đầu YouTube Trending, Spotify, iTunes và liên tục nằm trong nhóm từ khóa thịnh hành trên mạng xã hội.

Thành công này không chỉ đến từ nội dung hấp dẫn, mà còn nhờ chiến lược phát triển dài hơi và sự đồng hành của cộng đồng người hâm mộ trẻ.

Hai đêm diễn tại Mỹ tiếp tục phát huy thế mạnh của chương trình khi quy tụ loạt nghệ sĩ trẻ quen thuộc như HIEUTHUHAI, ISAAC, Đức Phúc, ERIK, Quân A.P, Song Luân, Anh Tú, Lou Hoàng, Phạm Đình Thái Ngân, cùng nhiều giọng ca đang được yêu thích. Các tiết mục được đầu tư công phu, phối hợp cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn quốc tế.

Các đêm concert Anh trai say hi ở TPHCM và Hà Nội đều "cháy" vé. Ảnh: NSX.

PH Live là địa điểm từng tổ chức concert định kỳ của nhiều tên tuổi quốc tế như Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Gwen Stefani… Việc Anh trai say hi góp mặt tại sân khấu này đánh dấu một cột mốc mới cho chương trình và mở ra cơ hội để âm nhạc Việt Nam tiếp cận rộng rãi hơn với khán giả quốc tế. Las Vegas, với vị thế là trung tâm giải trí toàn cầu, cũng là nơi thể hiện rõ tiêu chuẩn cao về trình diễn và trải nghiệm nghệ thuật.

Ngoài phần trình diễn, khán giả còn có thể lựa chọn các hạng vé kèm đặc quyền như quà tặng giới hạn, poster có chữ ký nghệ sĩ hoặc tham dự buổi giao lưu sau đêm nhạc. Đây cũng là dịp để khán giả kiều bào và người yêu nhạc Việt tại Mỹ được thưởng thức trực tiếp một chương trình âm nhạc đang tạo tiếng vang trong nước.

Việc Anh trai say hi vươn ra quốc tế được xem là tín hiệu tích cực cho ngành công nghiệp giải trí Việt Nam, cho thấy khả năng tự sản xuất, tổ chức và phát triển các định dạng giải trí mang tầm vóc toàn cầu.