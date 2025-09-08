Chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai khép lại trong nước mắt

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai cuối cùng được tổ chức tại The Global City (TPHCM) tối 7/9. Chương trình tiếp tục thu hút sự tham gia của hàng vạn khán giả. Giống các đêm diễn trước đó, đêm diễn cuối cùng của 33 anh tài thực sự là bữa tiệc âm nhạc đã mắt, đã tai dành cho khán giả.

Trong khoảng 6 tiếng, 33 anh tài đã mang đến hơn 50 tiết mục để chiêu đãi khán giả. Ca khúc Hỏa ca - ca khúc chủ đề của chương trình - mở màn cho đêm diễn. Với tiết mục mở màn này, 33 anh tài hòa ca thổi bùng nhiệt huyết, sự cổ vũ của hàng vạn khán giả.

Concert cuối cùng ở miền Nam diễn ra khi mưa vẫn khá nặng hạt. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới không khí sôi động được tạo nên bởi hơn 30 nghệ sĩ và hàng vạn khán giả.

Từ chiều, khu vực diễn ra concert đã có mưa nặng hạt. Khán giả đội mưa từ lúc xếp hàng cho đến khi vào sân xem biểu diễn. Dù vậy, những tiết mục vẫn nhận về những tràng pháo tay, sự hò reo, cổ vũ rất lớn từ khán giả.

Bên cạnh tiết mục làm nên tên tuổi của chương trình như Hỏa ca, Superstar, Trống cơm, Những kẻ mộng mơ, Thu hoài..., những đêm diễn cuối cùng trước khi khép chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai, 33 anh tài mang đến nhiều sân khấu đặc biệt, khiến khán giả hò reo không ngừng.

Một trong những tiết mục ấn tượng tại hai đêm concert lần này là Ông xã em number 1 của nhà Cá Lớn. Tiết mục này vốn không có trong chương Anh trai vượt ngàn chông gai mà được thêm vào trong màn PK giữa 4 nhà: Nhà Cá Lớn, Nhà Trẻ, Mứt Gừng và Chín Muồi.

Vũ đạo của Ông xã em number 1 khiến khán giả thích thú khi tổng hợp các trend nhảy hot trên mạng xã hội thời gian gần đây. Trang phục sặc sỡ, đủ màu sắc cũng khiến người hâm mộ thích thú.

Ca khúc Đi đu đưa đi bất ngờ vang lên tại sân khấu concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Quốc Thiên gây chú ý khi hóa thân thành nàng Bạch Tuyết.

Nhà Chín Muồi đem đến sân khấu concert ca khúc mới mang tên Lockdown cực cháy.

Trang phục biểu diễn của Lockdown được đầu tư kỹ lưỡng.

Trước đó, trong đêm 6/9, hàng vạn khán giả được dịp đón Trung thu sớm khi nhà Mứt Gừng thể hiện liên khúc thiếu nhi Đội kèn tí hon - Tết Trung thu rước đèn đi chơi - Chú Cuội - Tùng Dinh Dinh - Cây đa quán dốc.

Tiếng reo hò làm dậy sóng khán đài khi khán giả được một lần nữa hòa mình vào tinh thần cạnh tranh máu lửa nhưng đậm chất gia đình - điều đã làm nên dấu ấn khó quên của Anh trai vượt ngàn chông gai.

ST Sơn Thạch và Jun Phạm lần đầu có sân khấu kết hợp tại concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Cả hai mang đến hai ca khúc mới nhất của mình là Sơn thủy khúc và Thuận nước đẩy thuyền

Trống cơm - tiết mục không thể thiếu trong chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai.

Màn trình diễn đàn bầu của Soobin Hoàng Sơn trong Trống cơm vẫn để lại nhiều dấu ấn cho khán giả.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai day 7 tạo ấn tượng khi các tiết mục sử dụng âm nhạc truyền thống tiếp tục được biến tấu, làm mới phục vụ khán giả. Ở tiết mục Đào liễu, các anh tài biểu diễn thêm ca khúc Cây trúc xinh. Sự kết hợp của NSND Thu Huyền và Quốc Thiên tạo nên màn tiết mục ấn tượng.

Bên cạnh đó, trong tiết mục Dạ cổ hoài lang, các anh tài biểu diễn thêm ca khúc Đất phương Nam, trong màn trình diễn Mưa trên xứ Huế, dàn nghệ sĩ thể hiện thêm Nàng thơ xứ Huế, giúp khán giả có thêm những trải nghiệm thú vị, còn trong màn trình diễn Chiếc khăn piêu, các anh tài kết hợp thêm ca khúc Tình ca Tây Bắc.

Concert diễn ra trong suốt 6 tiếng, 33 nghệ sĩ đã mang đến cho khán giả 55 tiết mục. Concert kết thúc khi đêm muộn. Đây cũng được coi là "đặc sản" của concert Anh trai vượt ngàn chông gai.

Chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai chính thức khép lại vào đêm 7/9, rạng sáng ngày 8/9 tại TPHCM. 33 anh tài xúc động nói lời chia tay với khán giả. Không ít anh tài bật khóc khi chứng kiến tình cảm của khán giả dành cho mình.

Sau khi hoàn thành tiết mục Lặng với phần lời mới, 33 anh tài lần lượt nói lời cảm ơn và tạm biệt khán giả. Trước giây phút chia tay, nhiều anh tài không giấu được nước mắt.

Anh tài Tiến Luật xúc động cảm ơn tình yêu khán giả dành cho mình. Chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai khép lại bằng ca khúc Hỏa ca - ca khúc chủ đề của chương trình. Đây cũng là ca khúc mở đầu cũng như kết thúc đêm diễn 7/9.