Hành trình tìm lại chính mình của ngôi sao "Trái tim mùa thu"

Gần đây, sự xuất hiện của Moon Geun Young tại Seoul (Hàn Quốc) trong buổi họp báo vở kịch "Orphans" đã đánh dấu một cột mốc quan trọng. Sau 9 năm vắng bóng trên sân khấu, nữ diễn viên sinh năm 1987 chính thức tái xuất đầy rạng rỡ. Không còn vóc dáng mảnh mai quen thuộc của thời kỳ đỉnh cao, cô mang một nét đẹp đằm thắm, khỏe mạnh. Sự lột xác này chính là kết quả sau một chặng đường dài chống chọi bạo bệnh, nơi cô phải học cách vứt bỏ những định kiến khắt khe của làng giải trí.

Giây phút đối mặt với ranh giới sinh tử

Tháng 2 năm 2017 là một cột mốc khó quên trong đời Moon Geun Young. Nữ nghệ sĩ bất ngờ nhận chẩn đoán mắc hội chứng chèn ép khoang cấp tính. Ban đầu, dấu hiệu bệnh chỉ giống một chấn thương nhẹ thông thường. Tuy nhiên, tình hình chuyển biến xấu chớp nhoáng khiến cô suýt lỡ mất thời điểm vàng chữa trị. Các bác sĩ cảnh báo phần dây thần kinh ngón tay đang có dấu hiệu hoại tử, đe dọa trực tiếp khả năng vận động vĩnh viễn.

Ngay lập tức, cô phải bước vào 4 ca phẫu thuật liên tiếp đầy cam go. Trong chương trình "You Quiz on the Block", cô nghẹn ngào nhớ lại khoảng thời gian nằm trên giường bệnh. Đó thực sự là ranh giới mong manh giữa việc giữ lại hay vĩnh viễn mất đi bàn tay. Mỗi quyết định y tế lúc bấy giờ đều mang tính sống còn đối với sự nghiệp diễn xuất của cô.

Moon Geun Young trong "Trái tim mùa thu". Naver.

Sau chuỗi ngày phẫu thuật căng thẳng, nữ nghệ sĩ bước vào giai đoạn vật lý trị liệu ròng rã suốt một năm trời. Quá trình này đòi hỏi một ý chí thép, bởi sự lơ là dù nhỏ nhất cũng sẽ dập tắt hy vọng phục hồi vận động bình thường. Cũng chính trong khoảng thời gian tăm tối nhất, lời dặn dò của mẹ đã kéo cô khỏi sự tuyệt vọng. Bà gọi căn bệnh này là một chiếc phanh khẩn cấp, buộc cô phải ngừng chạy đua để nhìn nhận lại chính cuộc đời mình.

Bước ngoặt thay đổi hoàn toàn nhân sinh quan

Câu nói của mẹ như một hồi chuông thức tỉnh Moon Geun Young. Gia nhập làng giải trí năm 13 tuổi qua tác phẩm kinh điển "Trái tim mùa thu", cô luôn bị đóng khung trong hình tượng em gái quốc dân thuần khiết. Thành công vang dội kéo theo áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai một cô gái trẻ. Nhằm duy trì vóc dáng, cô đã ép bản thân ăn kiêng khắc nghiệt suốt gần hai thập kỷ khiến cơ thể cạn kiệt năng lượng.

Quá trình hồi phục cơ thể vô tình trở thành hành trình chữa lành tâm hồn. Bác sĩ yêu cầu cô nạp đủ dinh dưỡng nhằm đẩy nhanh tốc độ liền vết thương. Lần đầu tiên sau mười mấy năm, cô can đảm phá vỡ các quy tắc kiêng khem khắt khe. Việc đơn giản như thưởng thức món bắp rang bơ hay nhâm nhi bát mì tương đen lại đem về niềm hạnh phúc to lớn. Cô nhận ra nền tảng của sự khỏe mạnh khởi nguồn bởi tình yêu thương dành cho cơ thể.

Giờ đây, sự nghiệp nghệ thuật của cô không còn bị trói buộc bởi danh tiếng hay ngoại hình hoàn mỹ. Quyết định tham gia "Orphans" xuất phát hoàn toàn bởi sự rung cảm sâu sắc dành cho kịch bản. Cô dành trọn tâm huyết nghiên cứu nhân vật, tập luyện thể lực kỹ lưỡng nhằm mang lại màn trình diễn thăng hoa nhất. Dù ngoại hình hiện tại có nhiều thay đổi, người hâm mộ vẫn không ngừng ủng hộ bước ngoặt này, coi đó là minh chứng sống động cho nghị lực phi thường.

Khi ngắm nhìn lại hành trình rực rỡ qua các dự án "Cô dâu tuổi 15", "Chị kế của Lọ Lem" hay "Câu chuyện hai chị em", Moon Geun Young của tuổi U40 chọn một thái độ sống an nhiên hơn. Khủng hoảng tâm lý sau bạo bệnh từng khiến cô mất niềm tin, nhưng cũng giúp cô học được cách chấp nhận khuyết điểm của bản thân. Thay vì mải miết chạy theo các tiêu chuẩn sắc đẹp phù phiếm, cô đặt sức khỏe thể chất cùng sự bình yên trong tâm hồn lên vị trí ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, nữ diễn viên vẫn tiếp tục gieo mầm thiện nguyện, âm thầm quyên góp hàng trăm triệu won cho các thư viện cộng đồng, lan tỏa năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh.

