Thanh Hương: 'Tôi vẫn mở lòng với tình yêu'

Trước đó khi được hỏi về chuyện tình cảm, Thanh Hương vừa cười vừa nói: "Tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó, giờ chỉ tập trung cho sự nghiệp và con cái". Diễn viên phủ nhận việc e sợ yêu đương sau một lần đổ vỡ hôn nhân.

Sau những biến động trong đời sống riêng, Thanh Hương vẫn tin vào tình yêu và để mọi thứ đến một cách tự nhiên. Diễn viên không đặt ra tiêu chí hay kế hoạch dài hạn cho chuyện tình cảm, bởi với cô, đây là câu chuyện của cảm xúc và sự đồng điệu.

Diễn viên Thanh Hương.

"Nếu gặp người khiến mình có cảm xúc và thấy phù hợp khi tìm hiểu, tôi sẽ mở lòng chứ không khắt khe hay đóng cửa trái tim. Tôi cũng mong có một người đàn ông đồng hành, cùng mình đi qua mọi buồn vui vì phụ nữ khi gặp đúng người sẽ thấy bớt đi gánh nặng và lo âu, thấy có một chốn bình yên để nương tựa và trở về, lấy đó là động lực để phấn đấu", Thanh Hương nói.

Diễn viên không bận tâm về chuyện đổ vỡ trong quá khứ nhưng cũng chưa muốn nghĩ nhiều về chuyện tình cảm. Hiện tại, cô dành phần lớn thời gian cho công việc và con cái. Sau ly hôn, Thanh Hương và chồng cũ giữ mối quan hệ bạn bè, cùng chăm sóc con. Theo diễn viên, hai con gái của cô và chồng cũ đều đang ở độ tuổi dậy thì, cần có sự phối hợp nhịp nhàng từ hai bên gia đình trong việc chỉ bảo, định hướng. Thông qua mạng xã hội và các con, cô biết người cũ đã có người mới và thấy mừng cho anh.

Tạo hình của Thanh Hương trong phim 'Thiên đường máu'.

Ở lĩnh vực nghề nghiệp, Thanh Hương nhìn lại năm 2025 với tâm thế nhẹ nhàng. Cô thấy hài lòng và may mắn vì đã có một năm bình yên, không nhiều biến động và gặt hát một số thành công nhất định. Bộ phim Thiên đường máu có cô góp mặt thu hơn 100 tỷ đồng doanh thu, nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Bên cạnh đó, cô vẫn bền bỉ với sự nghiệp truyền hình và sân khấu.

Hiện Thanh Hương có mặt tại Hàn Quốc để hoàn thành nốt một dự án điện ảnh đã kéo dài nhiều năm. Với cô, dù ở giai đoạn nào, tiêu chí làm việc vẫn là sự chỉn chu, chuẩn mực. Bước sang năm 2026, diễn viên mong những dự án đang thực hiện được khán giả đón nhận, đồng thời tin rằng may mắn chỉ là khởi đầu, còn để đi đường dài vẫn cần sự quyết tâm và nghiêm túc.

Thanh Hương lấn sân kinh doanh lĩnh vực làm đẹp trong năm 2026.

Bước sang năm 2026, Thanh Hương xác định phát triển kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp bên cạnh diễn xuất. Cô không coi đây là một cuộc dạo chơi mà là một việc cần đầu tư nhiều tâm huyết, thời gian. Cô hiện giữ chức giám đốc truyền thông cho một thẩm mỹ viện, thường xuyên tham gia việc tư vấn cho các khách hàng cùng các bác sĩ.

Là diễn viên nổi tiếng, có hơn chục năm trong nghề, cô xác định phải thận trọng trong mọi việc, không thể vì lợi nhuận mà làm mất hình ảnh cá nhân đã mất nhiều công sức gây dựng. Thanh Hương nói cô không cổ súy cho việc lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ hay tiêm chất làm đầy quá đà. Cô quan niệm làm vừa phải để cải thiện khuyết điểm sẽ khiến mình đẹp hơn, không làm ảnh hưởng đến biểu cảm khi diễn xuất.

"Tôi không muốn thay đổi gương mặt và cũng luôn khuyên khách hàng không làm quá để rồi ai ra đường cũng giống ai", diễn viên bày tỏ quan điểm làm đẹp của bản thân. Cô cho rằng việc làm đẹp cần sự tổng hòa của nhiều yếu tố, không chỉ can thiệp thẩm mỹ mà còn cần chế độ ăn uống, luyện tập và lối sống healthy.

Thanh Hương sinh năm 1988, quê Hải Dương, là diễn viên truyền hình quen thuộc với các phim Người phán xử, Quỳnh Búp Bê, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Thương nhớ ở ai, Người một nhà, Cuộc đời vẫn đẹp sao... Hồi tháng 3/2024, cô tuyên bố ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân hơn 10 năm. Cô và chồng cũ có chung hai người con gái Minh Phương (12 tuổi) và Yến Linh (10 tuổi).