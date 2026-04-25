'Phú bà' Go So Young tái xuất

Go So Young đã rời Sublime, nơi cô làm việc trong ba năm qua và ký hợp đồng độc quyền với Ace Factory. Công ty Ace Factory là đơn vị tên tuổi trong lĩnh vực quản lý diễn viên và sản xuất phim truyền hình, được cho "là sự lựa chọn hoàn hảo để diễn viên quay lại đóng phim" - theo TenAsia.

Ace Factory từng sản xuất các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Confession của tvN, Stranger 2 và When the Weather is Fine của JTBC. Công ty quản lý dàn diễn viên tài năng bao gồm Lee Jong Suk, Lee Jun Hyuk, Yoo Jae Myung, Yum Hye Ran, Lee Yoo Young, Jo Woo Jin, Yoon Se Ah, Jang Seung Jo, Lee Kyu Hyung và Moon Jung Hee.

Go So Young. Ảnh: 10Asia

Lần cuối Go So Young xuất hiện trên màn ảnh là trong bộ phim truyền hình KBS năm 2017 Perfect Wife. Đây là dự án của cô sau một thập kỷ kể từ bộ phim truyền hình SBS năm 2007 Blue Fish. Kế hoạch trở lại diễn xuất của Go So Young, do đó, được đánh giá là chặng đường hoàn toàn mới sau giai đoạn ưu tiên gia đình.

Go So Young nhiều năm không đóng phim nhưng vẫn là gương mặt quảng cáo của nhiều thương hiệu cao cấp trong nước và nước ngoài. Ngoài ra, cô còn là gương mặt đẹp được nhiều tạp chí mời gọi, bất chấp tuổi tác. Hiện cô là gương mặt đại diện của một số hãng dược mỹ phẩm, bất động sản...

Go So Young và Jang Dong Gun. Ảnh: Nate

Go So Young sinh năm 1972, là một trong những mỹ nhân được đánh giá cao cả về nhan sắc và diễn xuất. Cô từng nhiều lần lọt danh sách những mỹ nhân đáng khao khát nhất làng giải trí Hàn. Go So Young tham gia nhiều phim như Ký ức, Tuổi xuân cơ cực, Lòng mẹ biển cả, Con đường đã qua, Tình yêu cuồng dại... Năm 2010, cô kết hôn cùng tài tử Jang Dong Gun.

Jang Dong Gun là nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Hàn Quốc. Anh được khán giả biết đến với vai chính trong các bộ phim điện ảnh như Friend và Cờ thái cực giương cao, Dạ quỷ... hay loạt phim truyền hình Người mẫu, Anh em nhà bác sĩ, Phẩm chất quý ông, Biên niên sử Arthdal, VIP...

Vợ chồng cặp sao nổi tiếng vì lối sống xa hoa: Ở penthouse hàng chục triệu USD, thường xuyên diện hàng hiệu cao cấp, du lịch sang chảnh... Tài sản của vợ chồng cô ước tính hiện hơn 40 tỷ won (khoảng 30,2 triệu USD). Lối sống sang chảnh giúp Go So Young thường được gọi là "phú bà" của showbiz Hàn.