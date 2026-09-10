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Ảnh sao 10/9: Cường Đôla tự vào bếp khi bán phở

Sự kiện: Giải trí

Cường Đôla vào bếp tự chuẩn bị phở tại quán mới khai trương; Khả Ngân mừng sinh nhật Hoàng Oanh; bạn gái thiếu gia Đức Phạm được khen nhuận sắc trong thai kỳ.

Ảnh sao 10/9: Cường Đôla tự vào bếp khi bán phở - 1

MC Hoàng Oanh và ca sĩ Thái Trinh được Khả Ngân, Ái Phương cùng nhóm bạn thân mừng sinh nhật chung.

Ảnh sao 10/9: Cường Đôla tự vào bếp khi bán phở - 2

Nghệ sĩ Quyền Linh chạy xe máy chở con gái út và gọi mình là "người vận chuyển không bao giờ có lương".

Ảnh sao 10/9: Cường Đôla tự vào bếp khi bán phở - 3

Cầu thủ Duy Mạnh phải chống nạng nhưng vẫn tươi tắn sau khi phẫu thuật thành công tại Mỹ.

Ảnh sao 10/9: Cường Đôla tự vào bếp khi bán phở - 4

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết con trai "vừa hết sốt liền nhờ bố đưa qua thăm cô Mỹ Tâm".

Ảnh sao 10/9: Cường Đôla tự vào bếp khi bán phở - 5

Doanh nhân Cường Đôla vào bếp tự chuẩn bị phở tại quán mới khai trương.

Ảnh sao 10/9: Cường Đôla tự vào bếp khi bán phở - 6

Diễn viên Midu thử nghiệm layout trang điểm của ngôi sao Hàn Quốc Jisoo trong MV mới.

Ảnh sao 10/9: Cường Đôla tự vào bếp khi bán phở - 7

Hoa hậu Kiều Ngân cùng ông xã Tronie Ngô mặc trang phục đồng điệu thực hiện bộ ảnh mừng dấu mốc 9 năm gắn bó.

Ảnh sao 10/9: Cường Đôla tự vào bếp khi bán phở - 8

Á hậu Vũ Thuý Quỳnh - bạn gái thiếu gia Đức Phạm - được khen nhuận sắc trong những tháng cuối thai kỳ.

Ảnh sao 10/9: Cường Đôla tự vào bếp khi bán phở - 9

Người đẹp Joyce Phạm - ái nữ đại gia Minh "Nhựa" - và ông xã Tâm Nguyễn kỷ niệm ngày cưới. "7 năm rồi, vẫn là tụi mình, vẫn là anh - người em muốn đi cùng qua mọi chặng đường phía trước", rich kid bày tỏ.

Ảnh sao 10/9: Cường Đôla tự vào bếp khi bán phở - 10

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều - đón tuổi mới bên ba con trai.

Ảnh: FBNV

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Theo Zimi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/09/2026 23:27 PM (GMT+7)
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