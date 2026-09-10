Tạo hình AI thay thế diễn viên Trương Ngọc Ánh trong phim

Hôm 8/9, đoàn phim Mãi nợ lời tạm biệt (tên cũ là Chiếc kén) ra mắt khán giả tại TP HCM. Tác phẩm là phim cuối cùng diễn viên Trương Ngọc Ánh tham gia, trước khi bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tháng 10/2025. Cô đóng vai Lan - mẹ của nhân vật chính Daniel, đồng thời đảm nhận vai trò đồng sản xuất.

Trương Ngọc Ánh (trái) và diễn viên AI thay thế các phân cảnh của cô trong phim. Ảnh: Facebook Trương Ngọc Ánh/ Đoàn phim cung cấp

Ở buổi công chiếu, ông Daniel K. Winn - đại diện nhà sản xuất - cho biết trước khi phát hành, đoàn phim sử dụng công nghệ AI để thay đổi diện mạo nhân vật Lan. Đạo diễn J. Robert Schulz cùng một số chuyên gia ở Hollywood mời một diễn viên gốc Việt quay lại các phân đoạn, sau đó kết hợp AI, CGI (kỹ xảo hình ảnh) để tạo ra nhân vật mới, từ mặt mũi đến vóc dáng. Êkíp còn lồng tiếng cho phù hợp tạo hình, thông qua kỹ thuật ADR (viết tắt của Automated Dialogue Replacement - thay thế thoại tự động).

Nhà sản xuất mất sáu tháng hậu kỳ, chi phí đội thêm ước tính khoảng 10% so với tổng kinh phí ban đầu. "Ban đầu, chúng tôi dự định cắt bỏ các phân cảnh của nhân vật Lan. Tuy nhiên, đây là vai quan trọng, xuất hiện ở nhiều cột mốc đặc biệt trong cuộc đời nhân vật chính", ông cho biết. Tác phẩm được cấp phép phát hành trong nước, khởi chiếu từ ngày 11/9, dán nhãn K (phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ).

Trong buổi chiếu sớm, tạo hình AI gây chú ý với người xem. Nhân vật xuất hiện với thời lượng khoảng 10 phút trong ba phân đoạn. Cô có nhiều khoảnh khắc thể hiện sự giằng xé nội tâm, đặc biệt khi phải bỏ rơi con vì hoàn cảnh loạn lạc. Nhiều khán giả nhận xét biểu cảm của diễn viên AI tự nhiên, mượt mà, nhưng thiếu độ sống động ở những góc cận, giọng thoại đôi lúc không khớp khẩu hình.

Nhà sản xuất Daniel K. Winn (hàng sau, thứ hai từ trái qua), nghệ sĩ Kiều Chinh (áo dài vàng) - đóng bà nội nhân vật chính, trên thảm đỏ buổi công chiếu tối 8/9. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Mãi nợ lời tạm biệt là một trong những dự án điện ảnh còn dang dở của diễn viên Trương Ngọc Ánh. Tháng 10/2025, vài ngày trước khi bị bắt, cô cùng êkíp phim điện ảnh dự buổi công chiếu tại Beverly Hills, California, Mỹ. Tại sự kiện, cô hội ngộ dàn diễn viên như minh tinh Kiều Chinh, diễn viên Trịnh Tú Trung, nhà điêu khắc người Mỹ gốc Việt Daniel K. Winn - nguyên mẫu nhân vật chính.

Phim mở đầu với tuổi thơ của Daniel (diễn viên nhí Uy Nhân đóng) bị mẹ bỏ rơi, sống với bà nội (Kiều Chinh) làm nghề bán bánh cuốn. Do hoàn cảnh, bà nội đành gửi cậu vào trại trẻ mồ côi. Cậu sống những ngày cô độc đến khi gặp lại cha (Samuel An) - người cậu ngỡ đã qua đời. Sau này, cùng gia đình sang Mỹ định cư, Daniel tiếp tục đối diện cú sốc vì một biến cố lớn.

Trương Ngọc Ánh, 50 tuổi, nổi tiếng từ thập niên 1990. Cô bén duyên với điện ảnh trong phim Em và Michael Jackson khi 16 tuổi, sau đó đăng quang Miss New Model International 1998. Cô được đông đảo khán giả chú ý với phim Giã từ dĩ vãng (1997), Đồng tiền xương máu (1998). Ở mảng điện ảnh, thập niên 2000, cô gây tiếng vang với vai người mẹ tên Dần trong Áo lụa Hà Đông - tác phẩm về thời chiến của đạo diễn Lưu Huỳnh.

Việc sử dụng AI thay thế diễn viên vốn không phải lần đầu trong phim Việt. Tháng 8/2025, nhà sản xuất Chốt đơn dùng công nghệ AI thay toàn bộ hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên - diễn viên chính của phim - sau khi cô bị bắt để điều tra về hành vi Lừa dối khách hàng. Tuy nhiên, phim vướng tranh cãi bởi diễn viên AI có biểu cảm thô cứng, không nhiều cảm xúc.