Gia đình Thiện Nhân lo lắng vì mất liên lạc với nữ ca sĩ

Chia sẻ với Ngôi Sao, đại diện gia đình Thiện Nhân cho biết nữ ca sĩ trước đây thi thoảng gọi điện về nhưng vài tháng qua, gia đình hoàn toàn không liên lạc được với cô. Nhiều bầu show cũng bày tỏ với gia đình về việc gần đây liên hệ qua số quản lý mới nhất của Thiện Nhân cũng không được, không biết cách nào để liên hệ với cô.

"Gia đình tôi hiện rất lo lắng, bất an, chỉ muốn biết em hiện tại có bình an hay không", anh trai của Thiện Nhân cho biết.

Ca sĩ Thiện Nhân trong một chương trình năm 2023.

Trước đó, gia đình quán quân The Voice Kid Vietnam 2014 ra thông báo trên fanpage của nữ ca sĩ. Theo bài đăng, Thiện Nhân rời khỏi nhà để dọn ra ở riêng và sống chung với một người phụ nữ từ tháng 1/2021. Thời gian đầu, cô vẫn liên lạc với người thân bằng điện thoại hoặc tin nhắn Facebook. Bên cạnh đó, thấy cô thường xuyên xuất hiện trên các livestream hoặc chương trình ca nhạc nên gia đình yên tâm rằng con em mình vẫn khỏe mạnh.

Tuy nhiên, khoảng hai tháng gần đây, gia đình hoàn toàn không liên lạc được với Thiện Nhân. Số điện thoại, các trang cá nhân của cô đều bị khóa hoặc từ lâu không cập nhật hình ảnh mới. Một số bầu show liên hệ với Thiện Nhân và người quản lý của cô không được, đã tìm đến gia đình để xin thông tin. Điều đó càng làm người thân lo lắng không biết nữ ca sĩ hiện ra sao.

Thiện Nhân và người tình đồng giới năm 2024.

Vì vậy, gia đình cô quyết định đăng thông báo với hy vọng được cộng đồng hỗ trợ trong việc tìm người thân. Họ còn nhắn gửi đến nữ ca sĩ: "Nếu em ở đâu đó vẫn bình an và đọc được những dòng này, mong em liên lạc về gia đình để gia đình an tâm".

Giữa năm 2022, gia đình Thiện Nhân từng cho biết cô cắt đứt liên lạc với người thân, dọn ra sống riêng, tạm ngưng ca hát một thời gian và chuyển sang làm việc trong ngành du lịch. Tuy nhiên, theo nữ ca sĩ, khi ấy cô xin phép bố mẹ kết hôn đồng giới nhưng không được đồng ý. Do đó, cô chọn sống tách biệt người thân một thời gian để tìm hướng giải quyết. Thời điểm ấy, cô cho biết: "Nhiều người từng nói tôi bất hiếu, vì tình cảm mà bỏ rơi gia đình nhưng không phải vậy. Tôi vẫn cầu bình an, sức khỏe cho bố mẹ".

Thời gian tách biệt gia đình, Thiện Nhân sống cùng bạn đời đồng giới tên Ngân Trác, hơn cô 15 tuổi. Cả hai quen nhau 10 năm trước khi ca sĩ từ Bình Định vào TP HCM thi Giọng hát Việt nhí 2014. Thiện Nhân cho biết bạn đời là người cô tin tưởng, yêu thương. Thời điểm cô rời khỏi nhà, Ngân Trác đùm bọc, bảo vệ cô. Hiện cả hai chưa tổ chức đám cưới nhưng xem nhau như vợ chồng. Họ từng chung sống với bố mẹ Ngân Trác trước khi ra ở riêng.

Thiện Nhân khi giành quán quân Giọng hát Việt nhí 2014.

Thiện Nhân sinh năm 2002, quê Bình Định, đăng quang Giọng hát Việt nhí 2014. Cô bé 12 tuổi khi ấy được nhận xét có chất giọng trong trẻo, lối xử lý ca khúc tinh tế. Suốt chương trình, cô ghi dấu với các ca khúc âm hưởng dân gian, điệu ru như Mẹ yêu con, Cô Đôi thượng ngàn, Hình bóng quê nhà...

Sau khi đăng quang, cô chuyển vào TP HCM sống cùng anh chị để có điều kiện học tập và phát triển năng khiếu ca hát. Thời gian đầu ở thành phố mới, cô cho biết chỉ muốn về quê vì phải chuyển nhà liên tục do hoàn cảnh gia đình. Dần dà, cô bắt nhịp với cuộc sống thành thị. Cuối tuần hoặc dịp lễ, cô nhận show đi hát để lấy thêm kinh nghiệm và đảm bảo thu nhập cho cuộc sống. Năm 2016, cô thi "Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng" và đoạt giải quán quân. Cô từng học tại Nhạc viện TP HCM nhưng đã gác lại do cảm thấy không phù hợp định hướng công việc hiện tại. Thỉnh thoảng cô đi diễn ở một số chương trình.