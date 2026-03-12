Diễn viên Hoàng Yến sau 4 lần đổ vỡ hôn nhân: Bình an khi 'xuất gia gieo duyên' tại Ấn Độ

Diễn viên Đào Hoàng Yến là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam, đặc biệt sau vai cô Xuyến trong bộ phim đình đám Về nhà đi con. Với lối diễn tự nhiên, hài hước và nhiều câu thoại gây ấn tượng, nhân vật của cô nhanh chóng trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của bộ phim.

Cuộc sống của nữ diễn viên lại trải qua không ít thăng trầm.

Tuy nhiên, ngoài đời, cuộc sống của nữ diễn viên lại trải qua không ít thăng trầm. Hoàng Yến từng nhiều lần chia sẻ về hành trình tình cảm nhiều biến cố của mình khi trải qua bốn cuộc hôn nhân đổ vỡ. Có giai đoạn, cô cho biết mình gần như "trắng tay" sau những lần chia tay và phải vừa làm nghề vừa kinh doanh để ổn định cuộc sống, nuôi con.

Những biến cố cá nhân đã khiến nữ diễn viên có lúc rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần. Trong một số chia sẻ với truyền thông, cô thừa nhận từng cảm thấy kiệt sức trước những áp lực của cuộc sống và lựa chọn tìm đến con đường tâm linh như một cách để cân bằng lại bản thân.

Khoảng thời gian gần đây, Hoàng Yến gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh "xuống tóc" và thực hiện hành trình xuất gia gieo duyên trong thời gian ngắn tại Ấn Độ. Nữ diễn viên cho biết đây là quyết định xuất phát từ mong muốn được chiêm nghiệm cuộc sống, học cách buông bỏ những điều đã qua. Theo cô, việc tu tập giúp con người nhìn lại bản thân, từ đó sống nhẹ nhàng và bình an hơn.

Chia sẻ về quyết định này, nữ diễn viên từng bày tỏ rằng mình cảm thấy hạnh phúc khi được trải nghiệm đời sống tu tập, dù chỉ trong một khoảng thời gian nhất định. Đối với Hoàng Yến, việc "xuất gia gieo duyên" không phải là từ bỏ hoàn toàn cuộc sống thế tục, mà là cơ hội để tĩnh tâm, nhìn lại hành trình của bản thân và tìm ra cách sống cân bằng hơn.

Sau quãng thời gian tĩnh tâm, nữ diễn viên cho thấy tinh thần tích cực và cởi mở hơn khi nhắc tới chuyện tình cảm. Trên mạng xã hội, cô từng tiết lộ đang có người đồng hành mới trong cuộc sống. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, bởi trước đó Hoàng Yến từng nhiều lần bày tỏ sự dè dặt khi nói về hôn nhân sau những lần đổ vỡ.

Thậm chí, nữ diễn viên còn từng úp mở về khả năng bước vào cuộc hôn nhân thứ năm, khiến không ít người bất ngờ. Dù vậy, cô cho biết sẽ giữ kín thông tin về người bạn đời và không công khai quá nhiều đời sống riêng tư như trước.

Ở tuổi ngoài 40, Đào Hoàng Yến cho biết điều cô trân trọng nhất hiện nay là sự bình an và những trải nghiệm đã đi qua. Với nữ diễn viên, mỗi biến cố trong cuộc sống đều là một bài học giúp bản thân trưởng thành hơn. Chính vì vậy, cô chọn cách nhìn nhận quá khứ với sự biết ơn, thay vì nuối tiếc.

Từ một diễn viên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ đến người phụ nữ trải qua nhiều thăng trầm đời tư, hành trình của Đào Hoàng Yến vẫn luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Với tinh thần lạc quan sau thời gian tĩnh tâm, nữ diễn viên cho thấy hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ, sẵn sàng bước tiếp và đón nhận những chương mới của cuộc sống.