Sơn Tùng M-TP đến lúc phải thay đổi: Không thể chỉ tạo hit để giữ ngôi vương

Đã 2 năm kể từ khi “Đừng làm trái tim anh đau phát hành”. Khoảng thời gian ấy không quá dài với nhiều nghệ sĩ quốc tế, nhưng lại là quãng nghỉ rất lâu với một thị trường vận động nhanh như Vpop hiện tại.

Bởi chỉ trong chưa đầy 2 năm, cục diện nhạc Việt đã thay đổi đáng kể. Sau sức nóng của những show như “Anh trai say Hi” và “Anh trai vượt ngàn chông gai”, Vpop chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của một thế hệ nghệ sĩ mới. HIEUTHUHAI bứt phá ở mảng streaming và fandom. Soobin khẳng định vị thế bằng chuỗi concert cá nhân sold-out cùng album đầu tay thành công. Những cái tên như Rhyder, Quang Hùng MasterD hay Wren Evans cũng đang tạo ra cộng đồng người hâm mộ ngày càng lớn và có sức chi mạnh.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, vị trí “ngôi sao số một Vpop” không còn là vùng đất gần như mặc định thuộc về Sơn Tùng. Điều thú vị là trong lúc thị trường thay đổi chóng mặt, Sơn Tùng lại gần như biến mất khỏi cuộc đua. Anh ít khi lộ diện, không ra album, không tổ chức concert cá nhân, cũng không duy trì tần suất xuất hiện dày đặc như nhiều nghệ sĩ hiện nay. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: Càng im lặng, cái tên Sơn Tùng lại càng tạo ra tò mò.

Đó vẫn là sức hút mà hiếm nghệ sĩ nào tại Vpop có được. Nhiều ca sĩ hiện tại cần liên tục hoạt động để giữ độ nóng, trong khi Sơn Tùng chỉ cần “động đậy” là đủ phủ sóng mạng xã hội. Nhưng sức hút truyền thông và vị thế thị trường là hai câu chuyện khác nhau. Điều công chúng quan tâm hiện nay không còn là liệu Sơn Tùng có thể tạo hit hay không - bởi gần như không ai nghi ngờ khả năng đó. Câu hỏi lớn hơn là: Anh sẽ trở lại với phiên bản nào của chính mình?

Bởi nếu nhìn lại, âm nhạc của Sơn Tùng suốt nhiều năm qua vẫn vận hành theo một công thức quen thuộc: Pop melody mạnh, hook dễ nhớ, ca từ đơn giản, giàu tính đại chúng. Từ “Nơi này có anh” tới “Có chắc yêu là đây” hay “Đừng làm trái tim anh đau”, Sơn Tùng luôn rất giỏi tạo ra những bài hát mà khán giả có thể nghe ở bất cứ đâu, từ quán cà phê, tiệc tùng, mạng xã hội hay các video ngắn. Nhưng sau hơn 10 năm, khán giả có lẽ đang kỳ vọng nhiều hơn một bản pop “dễ nghe”.

Sự trưởng thành là điều công chúng muốn nhìn thấy ở Sơn Tùng lúc này. Không chỉ trưởng thành về hình ảnh, mà còn ở tư duy âm nhạc, cách kể câu chuyện và thế giới nghệ thuật mà anh xây dựng. Đây cũng là lý do những đồn đoán về màn comeback gần đây luôn kéo theo kỳ vọng về một màu sắc mới, có thể gai góc hơn, sâu hơn hoặc mang tính concept rõ ràng hơn thay vì chỉ là một single tạo trend.

Thực tế, Sơn Tùng vẫn còn thiếu một dấu mốc mà hầu hết các nghệ sĩ lớn đều phải có: Một studio album đúng nghĩa. Năm 2017, anh từng phát hành m-tp M-TP, nhưng đó chủ yếu là tuyển tập các bản hit cũ. Suốt hơn một thập kỷ sự nghiệp, Sơn Tùng gần như chỉ phát hành single hoặc EP. Công thức này từng cực kỳ hiệu quả trong “thời đại YouTube”, khi mỗi MV là một sự kiện đủ sức thống trị truyền thông hàng tháng trời. Nhưng trong “kỷ nguyên streaming”, album mới là thứ giúp nghệ sĩ định hình bản sắc và kéo dài sức sống âm nhạc.

Đó cũng là lý do nhiều nghệ sĩ trẻ hiện nay liên tục đầu tư vào album phòng thu, concert cá nhân và concept âm nhạc dài hơi. Một album không chỉ giúp tăng lượt stream, mà còn cho thấy nghệ sĩ đang đứng ở đâu trong tư duy sáng tạo. Với Sơn Tùng, điều công chúng chờ đợi lúc này có lẽ không còn là top trending hay triệu view trong 24 giờ. Những thành tích ấy anh gần như đã có đủ. Thứ còn thiếu là một tác phẩm đủ lớn để đánh dấu giai đoạn trưởng thành thật sự.

Một album có concept xuyên suốt. Một màu sắc âm nhạc khác biệt. Một thế giới nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân rõ ràng hơn thay vì chỉ là những bản hit đơn lẻ. Sau nhiều năm là “ông vua tạo hit”, có lẽ đây mới là thời điểm Sơn Tùng cần chứng minh mình không chỉ là nghệ sĩ dẫn đầu xu hướng, mà còn là một nghệ sĩ pop có khả năng định nghĩa cả một thời kỳ mới của Vpop.