Náo loạn vì Sơn Tùng M-TP

Không phải Jason Derulo, nghệ sĩ quốc tế kết hợp với Sơn Tùng trong MV Come My Way là Tyga. Đây cũng là nghệ sĩ tầm cỡ quốc tế, sở hữu kênh YouTube đạt 12 triệu lượt theo dõi. Tính tất cả nền tảng mạng xã hội, rapper mang 2 dòng máu Việt Nam và Jamaica thu hút trên một triệu theo dõi từ khán giả toàn cầu.

Tyga nắm trong tay bản hit Taste thu hút gần 1,8 tỷ view trên nền tảng YouTube. Đây là bản hit thành công nhất trong sự nghiệp solo của Tyga tính đến hiện tại, thuộc album Legendary phát hành năm 2018. Ca khúc này từng vào Top 8 BXH Billboard Hot 100 và là bệ phóng đưa tên tuổi của anh chạm đến đỉnh cao giới Rap/Hiphop toàn cầu.

Sơn Tùng công bố kết hợp với Tyga.

Rapper sinh năm 1989 đã bắt tay cùng loạt tên tuổi đình đám như Chris Brown, Lil Wayne, Young Thug, Doja Cat, đứng sau một loạt bản hit đạt thành tích hàng trăm triệu view/stream trở lên.

Tyga từng kết hợp với một nghệ sĩ Việt là Pháo. Mối duyên giữa Pháo và Tyga hình thành sau khi bản Hai phút hơn remix gây sốt toàn cầu. Tyga chủ động ngỏ lời kết hợp cùng nữ rapper Việt, tạo ra một verse rap mới cho Hai phút hơn.

Chủ nhân bản hit Taste nhiều lần nhắc đến Việt Nam và đã có sự kết nối trực tiếp cùng nghệ sĩ Việt là Pháo. Đây là điểm thuận lợi để Sơn Tùng nhận được cái gật đầu của một trong những thần tượng Rap/Hiphop đang khuynh đảo ở thị trường Âu - Mỹ.

Sự kết hợp giữa Sơn Tùng và Tyga không thông qua Label hoặc một đơn vị đứng sau có sự liên kết của 2 nghệ sĩ. Đây đơn thuần là dự án collab (bắt tay) giữa 2 nghệ sĩ. Sơn Tùng là người đứng đầu dự án và sẽ tiêu tốn khoản tiền không nhỏ để mời Tyga, tương tự lần kết hợp với Snoop Dogg.

Tyga là rapper cá tính và nổi tiếng trong giới.

Giọng ca quê Thái Bình chỉ mới hé lộ ảnh visual cho dự án mới. Sơn Tùng sẽ làm ra ca khúc trọn vẹn tiếng Anh, hay kết hợp giữa phần nhạc tiếng Việt và đoạn rap tiếng Anh như Hãy trao cho Anh? Sơn Tùng sẽ làm dòng nhạc gì, lại là latin, rn'B - rap hay thuần rap? Tất cả vẫn là dấu hỏi chấm khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi.

Năm 2019, Sơn Tùng gây chấn động khi bắt tay cùng rapper huyền thoại Snoop Dogg trong MV Hãy trao cho anh. Ca khúc nhanh chóng gây bão thị trường Việt nhưng chưa lan tỏa mạnh mẽ sang các thị trường quốc tế như kỳ vọng. Chờ xem với cú bắt tay Tyga, Sơn Tùng liệu có bước tiến mạnh mẽ để đưa tên tuổi vượt hẳn ra ngoài phạm vi thị trường Việt.