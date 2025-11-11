Bằng Kiều xin lỗi

Sau hai buổi diễn của G-Dragon tại Hưng Yên vào tối 8-9/11, ca sĩ Bằng Kiều đăng tải dòng trạng thái nhắc đến ngôi sao Hàn Quốc.

Bằng Kiều viết: "Thấy nhiều anh em đồng nghiệp, sao hạng A của mình đi xem bạn G Long quá. Không biết nếu ngôi sao Việt Nam sang Hàn diễn thì có bạn sao nào bên đó đi ủng hộ không. Nghĩ cũng hơi chạnh lòng một tẹo, có thể hơi chủ quan, nhưng nếu nói riêng về chuyên môn thì chỉ ba bạn trong ảnh thôi cũng chấp bạn kia một mắt luôn”.

Nam ca sĩ đăng hình chụp mình cùng Quốc Thiên, Trung Quân Idol trên sân khấu và ám chỉ ba nghệ sĩ có chuyên môn vượt trội hơn hẳn G-Dragon.

Bằng Kiều gây tranh cãi vì phát ngôn liên quan đến G-Dragon.

Sau khi bị công kích, sáng 11/11, Bằng Kiều nói xin lỗi vì dòng trạng thái gây ra những hiểu lầm và phản ứng không hay.

"Khi viết bài đó, Bằng Kiều chỉ nghĩ đơn giản là lời nói đùa, hoàn toàn không có ý công kích hay so sánh với bất kỳ ai. Tuy nhiên, sau khi đọc lại và nhận được nhiều góp ý, Bằng Kiều hiểu rằng cách diễn đạt đó chưa phù hợp và có thể khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. Ngay sau đó, tôi đã gỡ bài đăng xuống và rút kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân trong việc chia sẻ trên mạng xã hội, cần cẩn trọng hơn vì đôi khi một câu nói vui cũng có thể bị hiểu theo nhiều cách khác nhau", ca sĩ bày tỏ.

Anh khẳng định luôn trân trọng và tôn trọng tất cả nghệ sĩ, khán giả, cũng như người hâm mộ của G-Dragon. Bằng Kiều cũng xin lỗi Quốc Thiên và Trung Quân Idol vì vô tình khiến đồng nghiệp bị cuốn vào ồn ào không đáng có.

Trước đó, phát ngôn của ca sĩ Bằng Kiều trở thành tâm điểm chỉ trích của khán giả. Nhiều người cho rằng nam ca sĩ tự mãn, coi thường ngôi sao đẳng cấp quốc tế như G-Dragon. Trong hai concert của G-Dragon tại Hưng Yên, loạt sao như Quốc Thiên, Soobin, Cường Seven, Vũ Ngọc Anh, Diệu Nhi cũng tham dự. Họ dành lời khen và bày tỏ sự ngưỡng mộ với G-Dragon. Hành động so sánh của Bằng Kiều càng bị cho là thiếu tinh tế, kém chuyên nghiệp.

Nhiều sao hâm mộ G-Dragon.

"Mọi so sánh đều khập khiễng. Khi nào nổi tiếng như G-Dragon, Bằng Kiều mới có thể phát ngôn như vậy", "Bằng Kiều kém duyên, kém sang, lại kéo theo Quốc Thiên và Trung Quân vào để họ bị vạ lây", "G-Dragon tự sáng tác 200 bài hát, trong số này có hàng chục bài nổi tiếng khắp thế giới. Anh có gì để chấp G-Dragon?", một số khán giả chỉ trích.

Dù Bằng Kiều nhanh chóng xóa dòng trạng thái, nhiều người vẫn tràn vào các bài viết khác của anh để tranh luận.

Tối 9/11, G-Dragon diễn đêm thứ hai ở Hưng Yên, chính thức khép lại chuỗi concert tại Việt Nam. Việt Nam cũng là chặng quốc tế cuối cùng của tour diễn, trước khi nam nghệ sĩ trở lại Hàn Quốc chuẩn bị show encore, hoàn thành hành trình 8 tháng lưu diễn khắp châu Á và châu Âu.

Con số gần 100.000 khán giả cho cả hai đêm diễn tại Hưng Yên là cột mốc đáng nhớ. Ngôi sao Hàn Quốc cho thấy sức ảnh hưởng và tầm phủ sóng với khán giả Việt. Sau đêm diễn, bố mẹ G-Dragon tham quan một số địa danh ở Hà Nội. Nam ca sĩ về nước bằng chuyên cơ riêng vào chiều 10/11.