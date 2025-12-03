Fan quốc tế "cười xỉu" vì Kim Seon Ho đến Việt Nam mua iPhone, sốc vì tương tác

Ngày 2/12, mạng xã hội rần rần vì một loạt clip, hình ảnh người qua đường bắt gặp "chìu ông họa sĩ" của Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt ở trung tâm Hà Nội. Anh cùng quản lý đi mua cà phê tại một trong các chuỗi cửa hàng nổi tiếng tại Việt Nam, ra Nhà Thờ Lớn mua xôi cốm. Đến tối, mạng xã hội "nổ tung" khi hình ảnh Kim Seon Ho đi mua iPhone 17 được chia sẻ.

Nguồn: @pit_iu_

Trên X và Threads, fan quốc tế của Kim Seon Ho (bao gồm cả các fan account lớn) cũng chia sẻ lại những hình ảnh này. Nhiều người "ôm tim" bởi nhan sắc đời thường sáng trưng qua cam thường của nam diễn viên, thêm yêu quý anh bởi vẻ gần gũi: "Anh ấy thoải mái đi dạo như thể anh ấy không phải người nổi tiếng vậy".

Đặc biệt, câu chuyện anh đi mua điện thoại tại Việt Nam khiến cộng đồng fan Việt đến quốc tế "cười xỉu". Không ít tài khoản "té ngửa" bởi sự ngẫu hứng của Kim Seon Ho. Một số người thắc mắc tại sao anh không mua ở Hàn Quốc mà phải đến Việt Nam mới ghé mua. Vài người suy đoán mỹ nam má lúm mua một chiếc mới để dùng sim Việt cho thuận tiện.

Fan quốc tế bất ngờ vì tương tác của bài viết trên Facebook vượt 12K sau khoảng 30 phút đăng tải.

Bên cạnh đó, truyền thông Hàn Quốc đang đồng loạt đưa tin về khoảnh khắc Suzy - Kim Seon Ho được bắt gặp chạy bộ ở Hồ Tây (Hà Nội) kèm ảnh chụp màn hình từ video của fan ghi lại. Các trang tin, tờ báo lớn như Sports Chosun, The Korea Times, Insight, iMBC... đề cập bộ đôi được yêu mến tại Việt Nam ra sao, cách clip trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội địa phương và quốc tế.

3 ngày đầu tháng 12, hàng loạt tờ báo, trang tin lớn nhỏ tại Hàn Quốc đưa tin về clip Suzy - Kim Seon Ho chạy bộ tại Hồ Tây.

Suzy và Kim Seon Ho đóng chính trong bộ phim Portraits of Delusion - dự án đánh dấu lần thứ 2 họ hợp tác sau Start Up (Khởi Nghiệp). Đoàn phim đã lựa chọn Việt Nam là một trong những bối cảnh ghi hình. Địa điểm cụ thể được cho là Ba Vì (Hà Nội) và Ninh Bình. Ê-kíp đã đến Hà Nội từ cuối tháng 11, dự kiến ở lại khoảng 2 - 3 tháng để hoàn tất các cảnh quay.