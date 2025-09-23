Thực hư tin đồn Kim Yoo Jung và Kim Do Hyun hẹn hò tại Việt Nam

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ lan truyền loạt ảnh chụp Kim Yoo Jung và Kim Do Hoon tại khu vực lấy hành lý sân bay Cam Ranh (Việt Nam) làm bùng lên tin đồn cả hai hẹn hò. Trong những bức ảnh, cặp đôi không chỉ xuất hiện chung khung hình mà còn có tương tác thân thiết.

Bức ảnh hai diễn viên Hàn Quốc xuất hiện tại khu vực lấy hành lý sân bay Cam Ranh.

Ngay sau đó, cư dân mạng tinh ý phát hiện trong loạt ảnh du lịch được Kim Yoo Jung và Kim Do Hoon đăng tải trên Instagram cá nhân có nhiều chi tiết trùng khớp từ chiếc đĩa ăn đến phong cách chụp hình, càng làm dấy lên nghi vấn cả hai đang hẹn hò.

Ngay khi tin đồn nổ ra, công ty quản lý của cả hai diễn viên đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận: "Tin đồn hẹn hò là không đúng sự thật. Đây chỉ là chuyến đi du lịch cùng đoàn làm phim sau khi quay Dear X."

Dear X là bộ phim truyền hình Hàn Quốc thuộc thể loại kinh dị - tâm lý, được chuyển thể từ webtoon cùng tên của tác giả Vanziun. Trong phim, Kim Yoo Jung đảm nhận vai nữ chính Baek Ah Jin còn Kim Do Hoon thủ vai nam phụ Kim Jae Oh. Bộ phim dự kiến sẽ chính thức lên sóng vào ngày 6/11.

Kim Yoo Jung và Kim Do Hoon là bạn diễn hợp tác trong Dear X.

Tin đồn hẹn hò "chớp ngoáng" lần này khiến nhiều người "hú hồn". Có ý kiến cho rằng cả hai diễn viên vẫn còn rất trẻ, nên tập trung phát triển sự nghiệp thay vì vướng vào chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cũng không ít khán giả tỏ ra tiếc nuối khi tin hẹn hò bị phủ nhận, bởi Kim Yoo Jung và Kim Do Hoon thực sự đẹp đôi khi xuất hiện cùng nhau.